Santiago Martínez-Vares analiza en laSexta Xplica el viaje de Feijóo a Ceuta durante la jornada de reflexión y considera que el PP ha llevado al límite la legalidad para cerrar una campaña que, a su juicio, ha sido mejor que la de 2023.

"La campaña del Partido Popular ha sido intensa y ha querido aprovechar también la jornada de reflexión", comenta Santiago Martínez-Vares sobre el polémico viaje a Ceuta de Alberto Núñez Feijóo, el candidato del PP en estas elecciones generales.

Aunque destaca que han "logrado estar dentro de la ley", afirma que "la han tirado muy a la escuadra". "Ha pasado rozando, al palo", continúa analizando la situación con un símil futbolístico.

Para el asesor y CEO de Rebelious Words, lo que ha buscado Feijóo en Ceuta no son votos porque "lo de Ceuta está más que votado y decidido", sino "recordar a los españoles que Ceuta sigue teniendo un problema y que el presidente del Gobierno no puede ir allí".

Este es para él el "remate" a una campaña del PP que, apunta, a diferencia de la de 2023, "sí ha trabajado hasta el último día". "Feijóo ha hecho una campaña infinitamente mejor", señala, para después recordar que "en el 2023 cometió errores no forzados constantes" y "en esta, no lo ha hecho".

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