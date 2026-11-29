El periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, analiza la jornada electoral de este 29N y admite que una alta participación no tiene por qué beneficiar a la izquierda.

A una hora de conocer el primer dato de participación de estas elecciones del 29N, el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, cree que va a haber una participación muy alta, pero no solamente porque "hay mucha movilización tanto en izquierda como en derecha", sino porque, asegura, es muy habitual que la haya en escenarios como este.

"Si nos vamos a las elecciones más reñidas de la historia de España o aquellas donde pueda haber expectativa de cambio, siempre son participaciones extremadamente altas", recuerda el periodista.

Sin embargo, no está tan seguro de que esa alta participación que sea espera tenga sí o sí que favorecer a la izquierda: "No tengo tan claro que una movilización muy alta vaya a ser sinónimo de victoria de la izquierda, aunque sí que creo que es la única posibilidad de la izquierda", admite.

No obstante, recuerda que durante esta campaña, ha habido una movilización de la izquierda que "empezaba muy apagada, y todavía más apagada después del terrible accidente en Toledo, y que ha ido de menos a más durante los días; algo, por otra parte, habitual, en la izquierda, que suele hacer mejores campañas que en la derecha".

Pero admite que "esa movilización tan fuerte de la izquierda, en el bloque de la derecha también tiene efectos, no solamente de movilización, sino también de concentración". Y además, tiene una "intuición": "El PP puede tener un mejor resultado de lo esperado porque en parte se coma algunos de los votos de Vox, que están ante el miedo de que Sánchez pueda ser primera fuerza, como algunas encuestas apuntan".

Por último, cree, sin duda, que el que más se juega esta noche de todos los candidatos es Alberto Núñez Feijóo, que es la segunda vez que podría perder la presidencia.

"Sánchez ya es el segundo presidente con más tiempo en la Moncloa y, en cualquier caso, tanto si consigue revalidar como si no lo hace, está en su parte final y no se juega tanto como Feijóo, que tiene su última posibilidad, esto es, si no logra hoy la Moncloa no la logrará nunca", concluye Escolar.

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