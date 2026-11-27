María Llapart analiza la posibilidad de que Junts pudiera ser 'partido visagra' tras el 29-N y explica que durante toda la legislatura "se han opuesto por sistema a cualquier plan o iniciativa en la que estuviera Vox".

laSexta Xplica analiza los diferentes escenarios tras las elecciones del 29-N y qué posibilidades pueden surgir a la hora de conformar las mayorías parlamentarias.

Entre ellos está la posibilidad de que Junts pueda ser un 'partido visagra' que determine cuál es la mayoría que forma gobierno.

Para María Llapart la pregunta es: "¿Junts va a querer pactar con Vox?". La periodista apunta que durante toda la legislatura los de Puigdemont "se han opuesto por sistema a cualquier plan o iniciativa en la que estuviera Vox".

Llapart cree que Junts podría cambiar de opinión, pero "cuando Vox entra en la ecuación sale el PNV seguro", mientras que, recalca, "Junts per Catalunya no ha votado a favor de ninguna iniciativa de Vox por sistema".

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