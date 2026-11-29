La periodista Marta Monforte destaca en laSexta Xplica que Feijóo ha decidido pasar esta jornada de reflexión alejado de su familia para estar con el alcalde de Ceuta y recuerda que en un acto se equivocó de nombre al referirse a él.

"No es su mujer amigo, precisamente", comenta la periodista Marta Monforte en laSexta Xplica para destacar que Feijóo ha decidido pasar la jornada de reflexión en Ceuta con el alcalde, una persona alejada de su entorno más cercano, al contrario de lo que suelen hacer los candidatos históricamente en este día.

Además, Monforte recuerda que el candidato del PP se equivocó al referirse al edil ceutí. "Ha hecho este acto con una persona que casi ni sabe cómo se llama", subraya para hacer ver que, en su opinión, este es un "acto político".

"A mí sí que me parece que se excede de lo que debería ser una jornada de reflexión al uso", recalca, aunque reconoce que todas ellas de todos los candidatos tiene "mensaje político".

Martínez-Vares interrumpe para asegurar que este viaje está "dentro de la ley" y que Pedro Sánchez ha sido el único presidente que ha sido condenado cuatro veces por la junta electoral.

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