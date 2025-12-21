Emilio Delgado, sobre las palabras de Yolanda Díaz: "Es mejor exigir medidas que cambio de caras en el Gobierno"

El miembro de Más Madrid ha matizado las palabras de la líder de Sumar y habla de la actitud del PSOE: "No está para tener ese nivel de condescendencia".

Emilio Delgado ha estado en laSexta Xplica para analizar, entre otras cosas, la actual situación del Gobierno de coalición que conforman PSOE y Sumar. En sus palabras, el de Más Madrid ha hablado sobre Yolanda Díaz y un discurso que ha matizado.

"No quiero poner adjetivos, pero tiene más sentido exigir medidas al Gobierno que un cambio de caras o de cromos", ha expresado.

Y ha avisado: "Para estar en un Gobierno te tiene que compensar, y hay una erosión de casos de corrupción en el PSOE con los que cargamos quienes no somos responsables de eso".

Delgado, en ese sentido, ha hablado de la actitud de los socialistas en cuanto a su tono con Sumar: "No está para tener ese nivel de condescendencia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.