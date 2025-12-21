Ahora

Paso por las urnas

Aitor Esteban apuesta por elecciones anticipadas para 2026: "¿Antes o después del verano? Tengo mis teorías"

En su entrevista en laSexta Xplica, el presidente del PNV cree que Sánchez no va a agotar la legislatura y que no llegará hasta 2027.

Aitor Esteban, en laSexta Xplica

Aitor Esteban lo tiene claro. En sus palabras en laSexta Xplica, el líder del PNV ha realizado una apuesta sobre unas posibles elecciones generales en España y apunta en ella a 2026 como el año en el que tocará pasar por las urnas.

"¿Que a qué apostaría? ¿Si a al 26 o al 27? Apostaría por el 2026", ha afirmado el presidente de la formación vasca.

Además, ha confirmado que tiene sus "teorías" sobre si las elecciones serán antes o después del verano. "Déjeme que me las guarde", ha respondido a José Yélamo.

Para 2026, Esteban desea "salud para todos" y también algo en clave electoral: "Que los éxitos sean nuestros y no del adversario".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Extremadura se la juega: del sueño de la mayoría absoluta de Guardiola ante Vox a la ambición de Sánchez y Gallardo
  2. El Departamento de Justicia de EEUU publica nuevos archivos sobre Epstein, entre ellos mensajes: "Ella tiene chicas para J.E."
  3. La Generalitat y entidades sociales darán cobijo a los inmigrantes desalojados de Badalona
  4. Aitor Esteban: "Sánchez cierra los ojos y no quiere ver la realidad"
  5. EEUU intercepta e incauta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela
  6. ¿Hasta cuándo se puede comprar Lotería de Navidad? Cuidado, que en 2025 hay menos tiempo