Aitor Esteban apuesta por elecciones anticipadas para 2026: "¿Antes o después del verano? Tengo mis teorías"

En su entrevista en laSexta Xplica, el presidente del PNV cree que Sánchez no va a agotar la legislatura y que no llegará hasta 2027.

Aitor Esteban lo tiene claro. En sus palabras en laSexta Xplica, el líder del PNV ha realizado una apuesta sobre unas posibles elecciones generales en España y apunta en ella a 2026 como el año en el que tocará pasar por las urnas.

"¿Que a qué apostaría? ¿Si a al 26 o al 27? Apostaría por el 2026", ha afirmado el presidente de la formación vasca.

Además, ha confirmado que tiene sus "teorías" sobre si las elecciones serán antes o después del verano. "Déjeme que me las guarde", ha respondido a José Yélamo.

Para 2026, Esteban desea "salud para todos" y también algo en clave electoral: "Que los éxitos sean nuestros y no del adversario".

