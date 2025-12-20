Emilio Delgado, sobre la estrategia de Guardiola en Extremadura: "Lo hemos visto con Aznar, con Trump y con Bolsonaro"

En sus palabras, ha afirmado que le parece "una tragedia" que la 'popular' "use el robo de unos cacos" para decir que la democracia "está en peligro".

Emilio Delgado ha sido muy crítico con la estrategia de María Guardiola en Extremadura. Para el miembro de Más Madrid, lo que ha hecho la 'popular' en su campaña es algo que se ha visto "más veces en más sitios" y nombra a "Ayuso, Aznar, Trump y Bolsonaro".

"El otro día la estrategia de Trump era que querían más partidos patrióticos en España que desestabilicen a Europa. En cuáles piensa, en Vox y en el PP", ha expresado.

En ese sentido, ha apuntado a la sombra del 'pucherazo' que ha tratado de instalar Guardiola: "Me parece una tragedia que una persona que dice que nuestra democracia está en peligro y que usa el robo de unos cacos para decir que se corrompe la democracia sea presidenta".

"Es una señora que es capaz de cualquier cosa con tal de ganar unas elecciones. Luego meterán la mano en la caja, abusarán de su posición de poder y coserán a palos al que se le ponga", ha concluido.

