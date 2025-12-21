Pilar Velasco: "A Trump le van a perseguir tanto el asalto al Capitolio como los archivos de Epstein"

La periodista ha expresado que "todo lo conocido se queda corto" y duda si esto puede llegar a acabar con el mandato del presidente de EEUU.

Pilar Velasco ha estado en laSexta Xplica para hablar de los archivos de Epstein. En sus palabras, la periodista ha afirmado que "de todos los capítulos oscuros" de Trump "hay dos que le van a perseguir toda la legislatura".

"Uno es el asalto al Capitolio, por más que el juicio no le alcanzara. El otro son los archivos de Epstein. Firmó la ley a regañadientes", ha expuesto.

Velasco, en ese sentido, ha expresado que "todo lo conocido se queda corto": "Se había avisado al FBI que traficaba con pornografía de menores y ha quedado oculto. Las jóvenes siguen denunciando y esperando a que se esclarezca toda la trama".

"A esto le queda mucho. En enero tienen que salir más fotos y más informes. No sé si esta trama acabará con Trump pero quedan muchas fotos por salir", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.