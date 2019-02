"Quieren condenar a los pensionistas a pena de muerte": el enfado de Víctor, símbolo de la indignación de los jubilados

Los pensionistas siguen luchando para defender sus derechos y más después de que el Pacto de Toledo no haya llegado a un acuerdo. En laSexta Noche ha estado Víctor Morales, que ha insistido en que "el objetivo es lograr el blindaje de las pensiones en la Constitución".

Víctor ha dicho que pese a que lograran el blindaje, todavía quedaría trabajo por delante hasta conseguir que la pensión más baja sea como mínimo el equivalente al salario mínimo.

"La dignidad se consigue cuando se tiene un trabajo, un salario o una pensión que permita vivir dignamente. Si no, el derecho fundamental del hombre está pisoteado", ha justificado.

En este sentido, este jubilado denuncia que "quieren condenar a los pensionistas a pena de muerte, a la más absoluta miseria". Algo que ellos no están dispuestos aceptar y que les lleva a seguir en la calle.

"Seguiré protestando hasta que me muera mientras las piernas me lo permitan y la cabeza me funcione", concluye Víctor.