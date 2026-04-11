Noelia Núñez sale en defensa de Ester Muñoz (PP) tras la detención israelí del soldado español: "Ningún grupo tenía información sobre lo que había sucedido"

La colaboradora ha resaltado que el PP "defiende a todos los soldados en Oriente Medio" y ha señalado que lo que Muñoz hizo fue poner en el foco que en ese momento no se tenía información suficiente.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, restó importancia a la detención de un casco azul español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Al ser preguntada por esta cuestión al conocerse, Ester Muñoz primero consideró que no tenía información suficiente para emitir una opinión para, después, dar una valoración en la que ha quitado hierro a la detención de un militar español: "Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y, por tanto, no puedo saber el motivo".

Unas palabras que Noelia Núñez ha defendido en laSexta Xplica: "Creo que lo que dijo me parece que es en lo que se debería poner el foco que es que ningún grupo parlamentario tenía información de lo que había sucedido. Es curioso que la ministra de Defensa salga a hablar del incidente después de las declaraciones de Ester Muñoz y no se haga una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para informar de lo sucedido".

"En ningún momento anterior a esa comparecencia la ministra dijo que había sucedido atisbo alguno de violencia en esa retención", ha recalcado la colaboradora. Posteriormente, el Gobierno explicó que sí la hubo.

Igualmente Núñez ha querido dejar claro que el PP "defiende a todos los soldados en Oriente Medio": "Tanto es así que fue el PP el que llevó al Congreso el estatuto jurídico del soldado y precisamente se buscaba reforzar la seguridad jurídica de los soldados en Líbano. ¿Qué hizo el PSOE? Votar en contra".

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