Todo lo que no sabemos sobre la Renta y que supone que perdamos millones: hay más de 400 deducciones autonómicas

¿Por qué es importante? Ya ha comenzado el plazo para hacerla y aceptar el borrador sin estudiarlo no es una opción. Los expertos recomiendan revisarlo y comprobar si hay alguna desgravación.

Aceptar el borrador de la declaración de la Renta sin revisión puede resultar en pérdidas económicas. José María Camarero, periodista de 'ABC', advierte que muchos contribuyentes cometen el error de presentarlo rápidamente al ver un reembolso. Es crucial verificar desgravaciones aplicables, ya que existen más de 400 deducciones autonómicas. En Andalucía, Valencia o La Rioja, el deporte tiene beneficios fiscales. Marta Rayaces de 'Tax Down' menciona deducciones en Andalucía para celiacos y gastos veterinarios, y en Canarias para gafas. Siete de cada diez contribuyentes desconocen estos beneficios, perdiendo unos 10.000 millones de euros. Sin embargo, se puede modificar la declaración si se descubren deducciones posteriores. Presentar temprano no asegura cobrar antes, ya que Hacienda puede retrasar devoluciones por discrepancias. Además, este año, en La Rioja y Cataluña, la juventud se extiende hasta los 36 años.

Cuando aceptamos el borrador de la declaración de la Renta sin revisarlo, podemos estar perdiendo dinero sin saberlo. José María Camarero, periodista económico de 'ABC', señala al respecto que "el gran error que comete la mayor parte de los contribuyentes es presentar el borrador en cuanto vemos que nos van a devolver dinero", a lo que añade que "es importante mirar las desgravaciones que nos podamos aplicar".

Solo esta campaña hay más de 400 deducciones autonómicas. "Por ejemplo, en Andalucía, Valencia o La Rioja, eldeporte es salud y tiene premio fiscal", subraya Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales.

En la misma línea, Marta Rayaces, experta fiscal de 'Tax Down', indica que "en Andalucía, nos podemos aplicar una deducción de hasta 100 euros si somos celiacos y otros 100 en gastos de veterinario". "Además, en casos como Canarias, podemos llegar a aplicarnos hasta 500 euros por los gastos de gafas o lentillas", apunta la experta.

Siete de cada diez contribuyentes se pierden en el laberinto de beneficios fiscales y el desconocimiento provoca que los ciudadanos nos dejemos por el camino cerca de 10.000 millones de euros. Sin embargo, si ya has presentado la declaración y acabas de descubrir que puedes aplicarte alguna de las deducciones, puedes modificarla.

Así, cabe destacar que presentarla antes no siempre significa cobrar antes, tal y como explica José María Camarero: "Si Hacienda detecta una discrepancia entre lo que has presentado en el borrador y los datos económicos que tiene de cada ciudadano, analiza cuáles son esas cuantías y hasta que no resuelve su discrepancia semanas o meses después, no realiza la devolución".

Y cerramos esta pieza con la mejor de las noticias para riojanos y catalanes: este año, alargan su juventud hasta los 36 años.

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