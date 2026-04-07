Un portavoz del Sindicato de Inquilinas, sobre "la peor cara" de la crisis de vivienda: "Es la ansiedad y la soledad"

El portavoz del Sindicato de Inquilinas advierte de que cada vez hay más personas en España atrapadas en la precariedad residencial, como Gemma, madre de un adolescente que vive con su ex.

Fernando Los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas, alerta que en España existen "más perfiles" como el de Gemma, una empleada de un hipermercado y madre de un adolescente de 16 años que atraviesa serias dificultades para encontrar una vivienda estable.

Según Los Santos, la situación se ha agravado "tras la caída de la moratoria anti desahucios en el Congreso". "Además, algunos partidos votaron en contra de mantener esta protección y a favor de los caseros que están haciendo este negocio", añade.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas también pone el foco en las consecuencias emocionales de la crisis de acceso a la vivienda, especialmente entre quienes viven de alquiler. "Una de las peores caras de esta crisis es la ansiedad, la soledad y la salud mental, la soledad con la que uno lo vive", afirma.

En este sentido, defiende la importancia de "la organización colectiva y de las asambleas vecinales" como herramienta para afrontar estos problemas. "Cuando una persona llega a una asamblea, comparte su problema y se da cuenta de que no es motivo de culpa o de vergüenza,que la culpa es estructural", explica Los Santos, que advierte que el problema de la vivienda responde a un modelo que deja a millones de personas sin estabilidad ni seguridad residencial.

"De lo que se trata es de quedarnos en nuestras casas, apoyarnos mutuamente y forzar a tu casero a que se siente a negociar", concluye.