Revilla carga contra Netanyahu: "Hitler masacró a judíos y ahora tiene una réplica en un judío que está dispuesto a hacer un exterminio; es un genocida"

El expresidente de Cantabria ha defendido que Netanyahu "tendría que estar procesado y detenido, como estuvieron los nazis en Núremberg". "Tendría que estar en una corte penal internacional para dar cuenta de todo lo que ha hecho y de la gente que se ha llevado por delante", ha afirmado.

Miguel Ángel Revilla se ha mostrado contundente con Netanyahu, a quien ha calificado de "genocida de libro". "Ese Hitler que masacró a los judíos ahora tiene una réplica precisamente en un judío que está dispuesto a exterminar a todo lo que no sea su raza, su religión y su prepotencia con el apoyo de Estados Unidos", ha denunciado el expresidente de Cantabria.

En este sentido, el político ha señalado que "Israel, que tiene diez millones de habitantes, los mismos que Andalucía, es capaz de poner en jaque a un mundo entero de 5.000 millones", a lo que ha añadido que, en realidad, ellos son "un instrumento manejado por la gran potencia que es Estados Unidos".

Así, se ha referido a los líderes de Israel y EEUU como "personajes siniestros que nacen de vez en cuando en el mundo y que tienen el poder encima para hacer las tropelías que hacen". "A mí ahora lo que me indigna quizás en mayor medida es que todavía haya gente que justifique estas cosas. Mira que ha costado que el PP al fin condene esta guerra absolutamente ilegal, aunque sea tibiamente...", ha criticado el exlíder del PRC.

Así, ha expresado su incredulidad por que "en España haya gente, como Vox, que justifica a un genocida de libro". "No me puedo explicar que haya un ser humano con un poco de conciencia, de empatía por los demás, de ser una persona medianamente lógica que esté con este genocida de libro que tendría que estar procesado y detenido como estuvieron los nazis en Núremberg", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que "tendría que estar en una corte penal internacional para dar cuenta de todo lo que ha hecho y de la gente que se ha llevado por delante". "No lo hacen porque Estados Unidos no reconoce esa Corte Internacional Penal y porque es el satélite o el apoyo de su política americana en el Oriente Medio", ha opinado el político.

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