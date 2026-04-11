El bonito gesto de Alcaraz con Vacherot tras eliminarle en semifinales de Montecarlo

El español se acordó de su rival, que jugaba en 'casa', después de sellar su pase a la final dejándole un respetuoso mensaje en la cámara de retransmisión.

"Respeto a Valentín", escribió Carlos Alcaraz tras certificar su clasificación a la final del Masters 1.000 de Montecarlo. El murciano se impuso al que estaba siendo, sin duda, el tenista más apoyado del torneo. No hay que olvidar que Valentin Vacherot es monegasco, situación que le ha hecho jugar en 'casa' este torneo.

Sabiendo que era un campeonato especial para su rival, Alcaraz se acordó de él tras el encuentro dejando un muy considerado mensaje en el que reconocía la gran labor de Vacherot estos últimos meses en el circuito.

El monegasco ha sido la gran revelación del tenis. Cabe recordar que su irrupción se produjo en el Masters 1.000 de Shanghái donde Valentin llegó con un ranking superior al 200. Contra todo pronóstico, Vacherot se alzó con el título en la capital asiática dejando un relato que es historia del tenis.

Alcaraz no ha querido pasar por alto el gran rendimiento de su rival reconociendo el gran trabajo de Vacherot y dejando un bonito mensaje para que el monegasco se fuera con la cabeza bien alta.