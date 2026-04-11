Ahora

Análisis en laSexta Xplica

Revilla: "Trump concibe el mundo como un casino donde él maneja las ruletas, que las tiene trucada para los intereses de los multimillonarios que lo han puesto ahí"

El expresidente de Cantabria ha aseverado que Trump "es narcisista, un hombre sin escrúpulos, sin empatía ninguna pero no tonto".

Revilla: "Trump concibe el mundo como un casino donde él maneja las ruletas, que las tiene trucada para los intereses de los multimillonarios que lo han puesto ahí"

Miguel Ángel Revilla ha pasado por laSexta Xplica y ha analizado la situación en la guerra de Irán, pero especialmente la figura de Donald Trump: "Este señor que algunos dicen que está loco, otros que está enfermo... Este no se machaca los dedos con un martillo".

"Este (Trump) cada vez que hay una operación de estas y adelanta que va a parar la guerra o incentivarla, son miles y miles de millones de dólares que se juegan en la bolsa y donde sus amigos hacen negocios estratosféricos, incluyendo su familia. Este señor es el jefe de un casino porque concibe el mundo como un casino donde él maneja las ruletas, que las tiene trucada para los intereses de esos cien multimillonarios americanos que lo han puesto ahí para determinadas políticas que necesitan para seguir acumulando cantidades astronómicas de dinero".

El expresidente de Cantabria ha aseverado que el mandatario estadounidense "es narcisista, un hombre sin escrúpulos, sin empatía ninguna pero no tonto".

"Es un listo al servicio de los que le han puesto ahí. La clave de toda esta política que está llevando Trump es la sensación de que estamos ante el fin de un imperio", ha concluido Revilla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Una primera reunión sin acuerdo, pero "con optimismo": EEUU e Irán negocian 'cara a cara' en un encuentro histórico
  2. "Un amerizaje de manual": Artemis II regresa a la Tierra y completa con éxito su histórico viaje a la Luna
  3. Israel convoca a la encargada de negocios española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga: "Odio antisemita"
  4. Juan Carlos I, galardonado en Francia, lanza un mensaje a España: "He sido fiel a los sentimientos de mi vida, también a la debilidad y los errores"
  5. Una familiar del niño asesinado en Villanueva de la Cañada, sobre el agresor: "Nos daba pena y le dejamos jugar con él"
  6. Todo lo que no sabemos sobre la Renta y que supone que perdamos millones: hay más de 400 deducciones autonómicas