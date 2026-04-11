Revilla: "Trump concibe el mundo como un casino donde él maneja las ruletas, que las tiene trucada para los intereses de los multimillonarios que lo han puesto ahí"

El expresidente de Cantabria ha aseverado que Trump "es narcisista, un hombre sin escrúpulos, sin empatía ninguna pero no tonto".

Miguel Ángel Revilla ha pasado por laSexta Xplica y ha analizado la situación en la guerra de Irán, pero especialmente la figura de Donald Trump: "Este señor que algunos dicen que está loco, otros que está enfermo... Este no se machaca los dedos con un martillo".

"Este (Trump) cada vez que hay una operación de estas y adelanta que va a parar la guerra o incentivarla, son miles y miles de millones de dólares que se juegan en la bolsa y donde sus amigos hacen negocios estratosféricos, incluyendo su familia. Este señor es el jefe de un casino porque concibe el mundo como un casino donde él maneja las ruletas, que las tiene trucada para los intereses de esos cien multimillonarios americanos que lo han puesto ahí para determinadas políticas que necesitan para seguir acumulando cantidades astronómicas de dinero".

El expresidente de Cantabria ha aseverado que el mandatario estadounidense "es narcisista, un hombre sin escrúpulos, sin empatía ninguna pero no tonto".

"Es un listo al servicio de los que le han puesto ahí. La clave de toda esta política que está llevando Trump es la sensación de que estamos ante el fin de un imperio", ha concluido Revilla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.