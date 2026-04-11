Una familiar del niño asesinado en Villanueva de la Cañada, sobre el agresor: "Nos daba pena y le dejamos jugar con él"

¿Qué ha dicho? "David era un niño muy bueno y muy tranquilo", expresa Mijaela entre lágrimas. La víctima, que solo tenía 11 años, recibió varias puñaladas en el baño del centro cultural donde estudiaba inglés.

El trágico suceso en Villanueva de la Cañada conmocionó a la comunidad cuando un helicóptero de Emergencias fue avistado tras el ataque a un niño de 11 años, David, quien fue apuñalado en el baño de un centro cultural. A pesar de ser trasladado al hospital, David falleció poco después. El alcalde, Luis Partida, expresó su dolor ante este impactante crimen. El presunto agresor, un joven de 23 años con problemas de salud mental, fue detenido por la Guardia Civil. La comunidad ha rendido homenaje a David con velas, flores y un balón firmado, mientras las autoridades buscan el arma homicida.

El vuelo de un helicóptero de Emergencias llamó la atención de los vecinos de Villanueva de la Cañada. "Mi hijo vino llorando, diciendo que Julio había matado a David", cuenta una mujer. La víctima, de solo 11 años, había recibido varias puñaladas en el baño del centro cultural donde estudiaba inglés.

Sin embargo, en su viaje camino del hospital todavía luchaba por su vida, aunque falleció a las pocas horas. Nadie podía entender el crimen. "David era un niño muy bueno y muy tranquilo", expresa Mijaela, familiar de la víctima.

Al alcalde de este pequeño municipio madrileño también se le quebraba la voz tras conocer el suceso: "Es uno de los días más complicados de mi vida como alcalde", manifestó Luis Partida.

Tras varias horas de búsqueda, la Guardia Civil logró capturar al presunto agresor: un joven de 23 años con problemas de salud mental que conocía a la víctima. "Nos daba penita porque nos decía que no tenía amigos, que todo el mundo le rechazaba, y le dijimos que vale, que podía jugar con él", declara Mijaela.

Amigos de David y vecinos tanto de Villanueva de la Cañada como de Brunete, el municipio cercano donde vivía, le han recordado con velas, flores y un balón firmado por todos, ya que era un gran deportista. Mientras, la Guardia Civil sigue buscando el arma homicida.

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