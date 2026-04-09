Ester Muñoz (PP) resta importancia a la detención de un casco azul español por Israel: "Yo he estado en controles de tráfico más tiempo retenida"

¿Qué ha dicho? La portavoz 'popular' en el Congreso de los Diputados ha afirmado "no tener información" acerca de esta detención, antes de quitar hierro al asunto. La ministra Margarita Robles ha respondido a Muñoz en Al Rojo Vivo: "No es necesario opinar de lo que no se sabe".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, minimizó la detención de un casco azul español en Líbano por parte de Israel, lo que llevó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a protestar ante la encargada de negocios de Israel. Muñoz afirmó no tener suficiente información y comparó la detención con controles de tráfico. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reprobó sus declaraciones, destacando que las fuerzas israelíes ejercieron violencia sobre el militar y su tripulación. Robles subrayó la importancia de respetar a las Fuerzas Armadas y criticó hacer política con situaciones desconocidas. España protestó ante la ONU e Israel, logrando la liberación del militar.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha restado importancia a la detención de un casco azul español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, motivo que ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a convocar a la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, para protestar ante lo sucedido.

Al ser preguntada por esta cuestión, Ester Muñoz primero ha considerado que no tenía información suficiente para emitir una opinión para, después, dar una valoración en la que ha quitado hierro a la detención de un militar español. "Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y, por tanto, no puedo saber el motivo", ha proseguido la portavoz parlamentaria.

En Al Rojo Vivo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprobado las declaraciones de Muñoz y, sin entrar en detalles acerca de esta detención, la ministra asegura que las fuerzas israelíes "ejercieron violencia sobre esa persona y sobre la tripulación" que se encontraban en el marco de la misión de la ONU en Líbano.

"Hubo conductas agresivas, vamos a dejarlo ahí. Se le llevó a un sitio alejado de una aldea y estuvo privado de libertad. Cuando se le puso en libertad por exigencia de España y de Naciones Unidos, por respeto a nuestros militares, a Naciones Unidas y al militar que sufrió una situación bastante complicada, uno debería callarse. Hay tentación de hacer política, pero esto son hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están defendiendo la paz en el mundo y que han sido atacados en sus derechos desde todos los puntos de vista, incluido el físico. No creo que la señora Muñoz en ningún control de la Guardia Civil haya recibido el trato que recibió nuestro militar. Mucha prudencia, por favor. No es necesario opinar de lo que no se sabe", ha sentenciado la ministra en laSexta.

La ministra explicó este martes que soldados españoles integraban un convoy logístico que pretendía llevar alimentos y otros recursos al contingente indonesio, pero fueron detenidos por una patrulla israelí y uno de los miembros español de la FINUL fue detenido "durante un período de tiempo", que la propia misión ubicó en "menos de una hora". "Inmediatamente, España trasladó la protesta más enérgica tanto a la ONU como al Gobierno de Israel", tras lo que el español "fue puesto en libertad", según la ministra.

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