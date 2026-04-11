Trump resta importancia al resultado de las negociaciones con Irán: "Pase lo que pase, hemos ganado"

¿Qué ha dicho? Pese a que tiene a un equipo negociador en Pakistán, el presidente estadounidense ha afirmado que desde el punto de vista americano, ellos ya han ganado independientemente de que se llegue a un acuerdo.

Donald Trump ha enviado a su vicepresidente, J.D. Vance, y un equipo negociador a Islamabad para negociar un acuerdo con Irán. Sin embargo, ha restado importancia a estas conversaciones, afirmando que Estados Unidos ya ha ganado, independientemente del resultado. Trump, al salir de la Casa Blanca, ha declarado que han "destruido completamente" a Irán y que Estados Unidos ha ganado "pase lo que pase". Además, mencionó que buques han salido del estrecho de Ormuz hacia Estados Unidos cargados de gas y petróleo. También ha confirmado que están trabajando para abrir el estrecho para otros países. Finalmente, ha advertido a China sobre el supuesto envío de armamento a Irán, amenazando con "problemas graves" si continúa.

Donald Trump tiene a su vicepresidente, J.D. Vance, y un equipo negociador en Islamabad (Pakistán) para cerrar un acuerdo duradero con Irán, pero el presidente estadounidense ha restado importancia a las conversaciones aseverando que ellos ya "han ganado" independientemente de que el régimen ayatolá acepte un acuerdo o no.

El republicano, a su salida de la Casa Blanca, ha atendido brevemente a los periodistas. Y, sin dar detalles del estado de las negociaciones, ha querido destacar que Estados Unidos ya ha ganado "pase lo que pase": "Hemos destruido completamente ese país. Así que veremos que pasa. Puede que hagan un acuerdo o puede que no. Nosotros ganamos. Pase lo que pase, hemos ganado. No importa lo que pase, desde el punto de vista de América hemos ganado".

Uno de los pocos detalles que ha desvelado es que ya hay buques que han salido del estrecho de Ormuz rumbo a Estados Unidos: "Una de las cosas que están sucediendo es que hay barcos que están navegando y dirigiéndose hacia nuestro país. Buques grandes y bonitos. Estamos cargando un mapa con gas, petróleo y todo eso. Y es algo muy bonito de ver".

Un lugar geográfico en el que ha confirmado que están buscando minas para quitarlas de la zona y que planea abrir por completo "por otros países". "Vamos a abrir el estrecho, aunque no lo usemos nosotros, porque tenemos a muchos otros países del mundo que lo usan y que o tienen miedo o son débiles o tacaños", ha sentenciado.

Por último, ha sido interrogado por la información sobre el supuesto envío de armamento desde China a Irán y el mandatario ha amenazado al gigante asiático: "Si China hace eso, va a tener problemas graves".

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