Una primera reunión sin acuerdo, pero "con optimismo": EEUU e Irán negocian 'cara a cara' en un encuentro histórico

Sí, pero... Mientras sus negociadores intentan arrimar, Trump sigue cargando contra el régimen ayatolá en su red social: "Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo es inexistente... sus 'líderes' de toda la vida ya no están con nosotros", dice.

Estados Unidos e Irán han iniciado conversaciones históricas en Islamabad, con Pakistán como mediador, para poner fin a las hostilidades. Estas son las primeras negociaciones directas de alto nivel desde la revolución islámica de 1979, con Qatar y Arabia Saudí también involucrados. Según fuentes diplomáticas, la primera fase ha concluido positivamente, y las delegaciones continuarán dialogando. Sin embargo, las posiciones de ambos países siguen distantes. Irán exige control sobre el estrecho de Ormuz y compensaciones, mientras que EE.UU. busca la reapertura del estrecho sin peajes y la reducción de la capacidad nuclear iraní. Las negociaciones podrían extenderse para abordar cuestiones técnicas.

A los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán se les ha visto por separado en Islamabad (Pakistán) para negociar un acuerdo, pero, según funcionarios estadounidenses e iraníes, directamente se han sentado cara a cara para conversar y tratar de llegar a un entendimiento que ponga fin definitivo a las hostilidades.

Unas conversaciones históricas con Pakistán como mediador, aunque Qatar y Arabia Saudí también han formado parte de las negociaciones. Las primeras al más alto nivel entre ambos desde la revolución islámica de 1979. Los resultados del encuentro se van conociendo a cuentagotas, pero las conversaciones habrían discurrido en un ambiente positivo y logrando algunos avances.

"La primera fase de las negociaciones ha concluido y ahora las delegaciones se encuentran intercambiando las actas. Ambas partes se muestran optimistas sobre el resultado de las conversaciones", ha confirmado una fuente diplomática iraní a la agencia Efe.

Tanto es así, que las delegaciones han decidido continuar hablando, tras una pausa, durante la cena. Y según la agencia Tasnim, las conversaciones podrían extenderse a mañana para discusiones técnicas. Pero mientras sus negociadores intentan arrimar posturas, Donald Trump sigue cargando contra Irán en su red social. Asegura, que su liderazgo está muerto.

"Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo es inexistente, sus radares han muerto, sus fábricas de misiles y drones han sido prácticamente aniquiladas junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus 'líderes' de toda la vida ya no están con nosotros, ¡alabado sea Alá!", ha publicado en su cuenta de Truth Social.

Un estrecho sin peajes

Ahora bien, las posiciones y las líneas rojas de ambos países siguen estando muy lejos las unas de las otras. Irán exige autoridad sobre el estrecho de Ormuz, indemnizaciones por los daños causados durante las seis semanas de guerra y la descongelación de todos sus activos financieros bloqueados por Estados Unidos.

Y también que el acuerdo de paz incluya a Líbano: "Forma parte del acuerdo de alto el fuego. Y el mediador pakistaní también lo ha declarado explícitamente". Según la televisión estatal iraní, Estados Unidos no se ha comprometido a un alto el fuego, pero sí se habría mostrado dispuesto a que las operaciones israelíes se limiten al sur, dejando a Beirut fuera del fuego enemigo.

Para Estados Unidos, es primordial que la reapertura del estrecho de Ormuz sin peajes y que Irán reduzca su capacidad nuclear y de misiles. Eso sí, esa reapertura de Ormuz es el punto que genera más disputa entre ambas partes y que, según el 'Financial Times', ha llevado a los negociadores a un "punto muerto".

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