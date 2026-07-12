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Debate en laSexta Xplica

Canales, empresario: "Los médicos son víctimas del sistema; hoy en día coger una baja es tremendamente sencillo"

El empresario ha señalado que "las bajas psicológicas o psiquiátricas son imposible de objetivar, por lo que se abre un campo enorme para que cada uno actúe en consecuencia con su ética y con su moral".

David Canales, empresario

David Canales, empresario, ha hablado en laSexta Xplica sobre las bajas laborales y ha expresado que considera que los médicos son "verdaderos profesionales", pero que, a su vez, "son víctimas del propio sistema". "Hoy en día conseguir una baja laboral en España es tremendamente sencillo", ha asegurado, una afirmación que ha argumentado con "tres motivos".

"El primero es que las bajas psicológicas o psiquiátricas son imposible de objetivar, por lo que se nos abre un campo enorme para que cada uno actúe en consecuencia con su ética y con su moral", ha manifestado, a lo que ha añadido, como segunda razón que "las bajas no las otorga el psiquiatra o traumatólogo, sino que lo hacen los médicos de familia, que tienen muchísimos conocimientos, pero no como un especialista".

En este punto, Canales ha subrayado que "con estas lista de espera, lógicamente es el médico de familia quien asume ese papel". "Y, en tercer lugar, los médicos de familia considero que la gran mayoría están saturados, están quemados. Creo que tienen una media de visita por paciente de entre cinco y seis minutos y es imposible emitir un diagnóstico con certeza de lo que le puede pasar a una persona", ha concluido.

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