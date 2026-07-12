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José Yélamo, de los artículos de Rajoy sobre fútbol: "Un alumno de Primaria los podría escribir con ese nivel de profundidad"

El presentador de laSexta Xplica analiza el último artículo de Rajoy en 'El debate' sobre el Mundial, en el que habla de la Selección de Francia y asegura que no tiene jugadores franceses. Unas declaraciones que han generado gran polémica.

José Yélamo, sobre los artículos de Rajoy sobre fútbol: "A lo mejor un alumno de Primaria las podría escribir con ese nivel de profundidad"

"Ya saben que nos está deleitando, entiéndase la ironía, en cada partido de la Selección con una especie de crónica que un alumno de Primaria podría escribir con la misma profundidad", sentencia José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, tras leer y analizar el último artículo de Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, en 'El debate'.

Lo importante para él no es cómo escriba, aunque también lo considera "preocupante": "El problema es lo que ha dicho hablando de Francia". Rajoy no pone en duda que la Selección francesa, el próximo rival de España en el Mundial, tenga mucho nivel futbolístico. "Pero eso sí, sin franceses", remata el político.

"No sé si es porque ve que hay mucho jugador negro o porque gran parte de estos futbolistas son descendientes de gente procedente de antiguas colonias francesas", señala Yélamo, que además hace hincapié en que la gran mayoría han nacido en Francia continental. "Que esto daría igual, el caso es que son franceses, que es lo importante", insiste el periodista.

El presentador de laSexta Xplica opina que Rajoy "está haciendo suyo un argumento muy propio de la ultraderecha y de quienes dicen que españoles son los blanquitos". "Habría que preguntarle a Rajoy si Lamine Yamal o Nico Williams son españoles", remata con sarcasmo.

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