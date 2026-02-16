Bea de Vicente recuerda que "el exhibicionismo es punible": "Tener dos penes en la frente no es lo más agradable para la convivencia"

El Ayuntamiento de Barcelona aplica desde este lunes sanciones mucho más duras por tener comportamientos incívicos o que atenten contra la convivencia en la vía pública.

El Ayuntamiento de Barcelona ha enrudecido las sanciones por tener conductas incívicas en la vía pública. Desde este lunes entra en vigor la nueva ordenanza de civismo, que actualiza la que estaba en vigor desde principios de siglo e incrementa la cuantía de las sanciones, que pueden llegar hasta los 3.000 euros.

Las nuevas multas llegarán hasta los 750 euros por orinar en la calle y 1.500 euros por consumir alcohol en zonas que no estén expresamente habilitadas para ello. Además, se perseguirá con más dureza el exhibicionismo.

Beatriz de Vicente explica al respecto que "el exhibicionismo ante menores o personas con discapacidad es punible" desde el punto de vista legal. "Estar tocándotela o tener dos penes en la frente no es lo más agradable para la convivencia", añade.

Al respecto, Leo Álvarez apunta que, a partir de ahora, la Policía Local llevará datáfonos para evitar que los turistas que incurran en este tipo de infracciones puedan irse de la ciudad condal sin pagar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.