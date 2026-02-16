Uno de los bomberos que rescató a un hombre que estuvo 10 horas atrapado en el barro: "Era tanto el peso que tenía sobre sí que no podía hacer nada"

Álvaro Bautista, Oficial jefe del Consorcio de Bomberos de Málaga, ha explicado cómo realizaron el rescate de un hombre de unos 50 años que tenía tres cuartas partes de su cuerpo atrapadas bajo el barro en la localidad de Gaucín.

El hombre, de unos 50 años, estaba hundido de cintura para abajo en el barro y requirió de la intervención de los bomberos: "Es un tipo de rescate peculiar por la logística que necesita. Es una zona donde se realiza descenso de barranco, una zona muy abrupta donde el acceso es de una hora en coche desde el parque de bomberos más cercano y después unas dos horas andando hasta un lugar donde hay un deslizamiento de la ladera, que es barro debido a los diez días que lleva lloviendo en la zona. Atrapa en tres cuartas partes a un hombre de unos 50 años".

"Cuando llegamos a él y empezamos con las labores de rescate, que es un desentierre, nos encontramos con que cuanto más barro quitábamos, más deslizamiento de barro había. Lo que tuvimos que hacer es una técnica de la sujeción del terreno mediante planchas de madera y puntales que teníamos que trasladar", ha añadido comentando que el material se lo facilitó el alcalde de la localidad.

Eso sí, Álvaro Bautista ha señalado que el suceso nada tiene que ver con arenas movedizas: "La tierra ya no absorbe más agua, así que el terreno lo tenemos de barro. Cuando sale el sol y la gente aprovecha para hacer senderismo, ese contraste de temperatura provoca movimientos del terreno. Y lo que le pasó a él es que tuvo mala suerte de ser el protagonista de un deslizamiento del terreno y que lo ocupara. Era tanto el peso que tenía sobre sí que no podía hacer nada".

"La extracción fue sobre las 22:30 y después tuvimos que portear en camilla durante tres horas hasta la ambulancia", ha concluido.

