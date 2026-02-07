Antonio Sanz: "Esto parece interminable; jamás habíamos vivido algo así, un río atmosférico que unido a borrascas tiene consecuencias inimaginables"

El consejero de Emergencias de Andalucía ha indicado que más de 11.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas por el temporal, y ha destacado que están actuando en "seis de las ocho provincias andaluzas por incidencias graves".

El consejero de Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha hablado en directo en una conexión telefónica con laSexta Xplica sobre la situación en la comunidad autónoma, destacando que ya hay "más de 11.000 evacuados" que no se sabe cuándo podrán volver a sus casas.

En este sentido, Sanz ha señalado que tienen "71 operaciones abiertas", y que están actuando en "seis de las ocho provincias andaluzas por incidencias graves". "Tenemos 148 carreteras cortadas y más de 200 con incidencias", ha subrayado.

"Esto parece interminable. Jamás habíamos vivido un episodio como este, un río atmosférico procedente del Caribe que, unido a borrascas, está teniendo unas consecuencias inimaginables", ha expresado el consejero, quien ha afirmado que ahora están pendientes de las "estructuras de las viviendas, ya que las intensas lluvias están teniendo consecuencias tanto en laderas como en la propia estructura de la vivienda, lo que está llevando a desalojos".

En este punto, el consejero de Emergencias ha declarado que cuentan "con la colaboración de expertos en geofísica y expertos ingenieros que están actualizando los datos de la estructura del suelo en Grazalema". "El suelo temblaba y crujía, y lo pudimos comprobar in situ cuando estuvimos allí con el presidente de la Junta de Andalucía y la noche fue de pánico, por lo que la situación obligaba a la evacuación", ha manifestado Antonio Sanz, quien ha destacado la importancia de la "anticipación, prevención, planificación, cooperación y coordinación" en este tipo de situaciones.

