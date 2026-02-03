Monrosi: "Está bien que los máximos responsables de las empresas ferroviarias hagan pedagogía, pero lo más importante es que solucionen los problemas"

El periodista reconoce el esfuerzo informativo del ministro tras la tragedia, pero echa en falta explicaciones claras y lanza una crítica: "Muchos responsables no usan las infraestructuras que gestionan; si lo hicieran, sabrían que el tren y el metro van cada vez peor".

"Está bien que los dirigentes políticos y los máximos responsables de las empresas ferroviarias hagan pedagogía; forma parte de su responsabilidad. Pero todavía es más importante que solucionen los problemas, y no son pocos". Así de tajante se ha mostrado el periodista de 'eldiario.es' José Enrique Monrosi ante un caos ferroviario que no remite desde el accidente de Adamuz y en Rodalies.

Monrosi subraya que, a día de hoy, no está demostrado —aunque existan indicios— que la tragedia de Adamuz esté directamente relacionada con la sobreexplotación del sistema ferroviario y el boom de viajeros provocado por la liberalización. "No sabemos si hay una relación directa", señala, "pero lo que sí sabemos es que ese accidente ha destapado un colapso generalizado del sistema ferroviario en este país".

Un escenario que, añade, abre muchas preguntas: "¿Qué significa que ahora se estén revisando líneas de alta velocidad como la de Barcelona y que haya menos trenes? ¿Por qué estos retrasos constantes?". Monrosi recuerda que quienes utilizan habitualmente la alta velocidad ya percibían que, lejos de vivir su mejor momento —como defendía el ministro—, el sistema se estaba acercando peligrosamente al colapso.

El periodista reconoce el esfuerzo comunicativo del ministro de Trasporte en los días posteriores a la tragedia, compareciendo a diario, pero echa ahora en falta explicaciones claras: "Venimos de semanas en las que el Gobierno presumía del mejor momento del ferrocarril en España, mientras se señalaban los problemas del Metro de Madrid. Yo también uso ese metro, y el servicio es francamente deficiente y va a peor".

Para cerrar, Monrosi lanza una crítica directa: "El problema es que muchos dirigentes y responsables no utilizan las infraestructuras que gestionan. Si lo hicieran, sabrían que el tren no atraviesa su mejor momento y que el metro, además, funciona cada vez peor".

