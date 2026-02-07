Zaida Cantera critica la participación de Vito Quiles en el cierre de campaña del PP en Aragón: "No me extraña que recurran a un personaje de esta calaña"

La exvicepresidenta de la delegación española de la OTAN se pregunta en laSexta Xplica qué se puede esperar de una formación "que no defiende a las víctimas de violencia de género ni siquiera a sus propias compañeras cuando se arrima precisamente para cerrar una campaña a un señor que es machista".

Zaida Cantera ha criticado en laSexta Xplica la participación del agitador Vito Quiles en el acto final de campaña del PP en Aragón y se ha preguntado qué se puede esperar "de un Partido Popular que ha ido a Europa a intentar poner todos los palos en las ruedas para conseguir fondos para España cuando en el final de la campaña se arrima a una persona que pide, entre otras cosas, una intervención extranjera en España contra un Gobierno democrático".

"¿Qué puedes esperar de un Partido Popular que no defiende a las víctimas de violencia de género ni siquiera a sus propias compañeras cuando se arrima precisamente para cerrar una campaña a un señor que es machista, que es racista, que es xenófobo, que ha ido por las mismas ciudades dando unas arengas tipo supremacista blanco como ha hecho?", añade.

Así, dice que no le extraña "en absoluto" que el PP haya recurrido "a un personaje de esta calaña para cerrar una campaña, entre otras cosas, bastante infausta". "Lo único que quiero decir es que el salario mínimo interprofesional lo ha subido el PSOE. El impuesto del IPC. El ingreso mínimo vital, quien lo ha potenciado ha sido el PSOE", agrega.

"Quien ha reducido en niveles por debajo del 2008 la pobreza infantil o la desigualdad ha sido el PSOE. Quien ha situado el paro en mínimos ha sido el PSOE. Es cierto que tenemos que mejorar, entre otras cosas, en vivienda, pero todos estos progresos que además desde fuera se están viendo con buenos ojos, muchos están diciendo que España es la locomotora, entre otras cosas, de Europa", ha expuesto la exvicepresidenta de la delegación española de la OTAN

Para Cantera, lo que quiere hacer el Partido Popular "es una enmienda a la totalidad, entre otras cosas, por ejemplo, votar en contra de las pensiones".

