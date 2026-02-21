Monrosi asegura que el acto de la izquierda "ha superado las expectativas": "Hay cuatro formaciones políticas que van a ir juntas pase lo que pase"

El periodista ha apuntado que "no es habitual que desde la izquierda se trasladen mensajes claros y nítidos" y que en el acto de este sábado han recalcado que las cuatro formaciones políticas "han decidido que van juntas".

Este sábado, la izquierda ha celebrado un acto de relanzamiento del proyecto con el objetivo de contener a la ultraderecha. Allí ha estado José Enrique Monrosi, que en laSexta Xplica ha afirmado que el evento ha superado las expectativas iniciales.

"Por las pocas expectativas con las que mucha gente iba, incluso alguno de los organizadores, ha superado las expectativas. Sobre todo porque está muy cerca en el tiempo del de Gabriel Rufián. En principio estaba diseñado como un acto más a la interna y hemos visto unas colas que ha superado con creces al acto de Rufián", ha señalado el periodista.

Monrosi ha apuntado que "no es habitual que desde la izquierda se trasladen mensajes claros y nítidos", pero que precisamente este sábado han mandado un "mensaje claro": "Han dicho que, a partir de ahora podremos discutir de listas, de candidatos o de estrategia, pero mandamos un mensaje claro de que aquí hay un espacio político de izquierdas y de cuatro formaciones políticas (Movimiento Sumar [al que considera un partido], Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes) que, pase lo que pase, han decidido que van juntas".

En ese acto no ha estado Yolanda Díaz, quien ha apoyado a sus compañeras desde la distancia, y el periodista ha aseverado que "las últimas señales que ha ido emitiendo y por los mensajes de formaciones como IU parece que estaría más cerca de no repetir como candidata".

Por último, Monrosi solo ha percibido un punto en común entre este acto y el de Gabriel Rufián del miércoles: "Que se empiece hablar en la izquierda para no dar por descontado que la derecha y la ultraderecha van a tener 200 diputados en el Congreso".

