El juez Castro asegura que la infanta Cristina "se aprovechó del dinero obtenido ilícitamente por su marido"

"Dice otra falsedad que es que el Tribunal Supremo avaló su inocencia. Es falso, totalmente falso, porque el caso de la infanta no llegó al Supremo", añade José Castro Aragón en laSexta Xplica.

El juez Castro ha asegurado en laSexta Xplica que el rey Juan Carlos I ha difundido una serie de falsedades sobre su hija Cristina. "Dice en primer lugar que su hija era inocente. Sí, si entendemos que fue absuelta como cooperadora de dos delitos fiscales del marido, sí podríamos decir que fue declarada inocente por ese delito".

Sin embargo, apunta que el emérito omite "que fue condenada como partícipe a título lucrativo": "La señora infanta se aprovechó del dinero ilícitamente obtenido por su marido".

De esta manera, el juez recuerda el libro que publicó Juan Carlos I con sus memorias en el que narra cómo afrontó el proceso judicial al que se enfrentaron tanto la infanta Cristina como Iñaki Urdangarin.

"Cuando alguien lee un libro tiende a dar por bueno, por veraz, todo lo que diga el libro porque el lector supone, en este caso mal, que el autor del libro se ha documentado antes de escribirlo y que no se arriesgará a difundir a los cuatro vientos una serie de falsedades", ha sentenciado.

