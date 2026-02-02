Miriam Jiménez, socióloga: "Me preocupa la falta de solidaridad generacional. Vivimos en una sociedad adultocentrista"

Para la socióloga,vivimos en una sociedad que "se olvida de las infancias" y "esconde la vejez": "No se trata solo de mantener las pensiones, sino de protegerlas y aumentarlas".

La socióloga Miriam Jiménez expresa su profunda preocupación por la creciente falta de solidaridad intergeneracional en España con el tema de las pensiones. "Me preocupa muchísimo que haya jóvenes que piensen que esto 'no va con ellos', que crean que los pensionistas están cobrando a costa de sus salarios, de sus vidas o de sus problemas con la vivienda", explica durante su intervencion en laSextaXplica.

Jiménez sostiene que vivimos en una sociedad "adultocentrista" que tiende a "olvidarse de las infancias" y a "esconder a la vejez". "Todos vamos a pasar por ambos lados en nuestra vida y, por lo tanto, debemos escuchar a las infancias y darle voz, y proteger la vejez", añade.

La socióloga defiende que el debate sobre las pensiones debe ir más allá de su mera supervivencia. "No se trata solo de mantener las pensiones, sino de protegerlas y aumentarlas", subraya. Jiménez recuerda que, según datos de la Sociedad Europea contra la Pobreza, en España hay cerca de dos millones de pensionistas en riesgo de exclusión social y pobreza.

"No podemos olvidar que muchas personas han dedicado toda su vida trabajando, o aunque no hayan cotizado formalmente, han realizado trabajos de cuidados dentro de casa para mantener la dignidad de su hogar y permitir que otros puedan salir a trabajar. Todas esas personas merecen vivir sus últimos años con dignidad", concluye.

