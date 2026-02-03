Puente culpa al PP del "abandono evidente" de Rodalies y dice que "no se arregla en dos días" mientras evita fijar una fecha para la reapertura de la línea Madrid-Andalucía

¿Qué ha dicho? El ministro de Transportes ha achacado al PP que durante sus gobiernos no compraron ningún tren de Rodalies. "En los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de Rodalies, en cuanto a material rodante se refiere, es cero, cero patatero", ha señalado, al igual que "su compromiso con la movilidad sostenible".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reafirmado el compromiso del Gobierno en esclarecer los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, destacando la importancia de restaurar la confianza en el sistema ferroviario. Durante su comparecencia, criticó la falta de inversión en Rodalies bajo gobiernos del PP, señalando que no se compraron trenes durante esos mandatos. Puente también mencionó los esfuerzos para evitar una huelga ferroviaria y detalló los trabajos en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, afectados por condiciones meteorológicas. En la comisión, partidos como Junts y Esquerra criticaron el modelo ferroviario actual, mientras que el PP pidió la dimisión del ministro.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha trasladado este martes el compromiso del Gobierno en el esclarecimiento de los sucedido en los accidente ferroviarios de Adamuz, en Córdoba, y Gelida, Barcelona, en los que murieron 46 personas en el primero y una en el segundo. "Los afectados tienen derecho a conocer la verdad y con ella podremos restaurar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario", ha señalado al comienzo de su comparecencia ante al Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados.

Uno de los puntos clave de su intervención ha sido la inversión en Rodalies, de la que ha destacado que en los últimos años "el abandono ha sido evidente". "Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días y cuando no se arregla y no se invierte pues eso se arrastra muchos años", ha asegurado. "Algunos pueden exigir responsabilidades y otros no", ha agregado. Con un gráfico en la mano de la inversión en ferrocarril de cercanías, ha afirmado que "en 2012 la inversión desapareció por completo". "Se abandonó por completo. Hemos remontado pero, ¿quién rellena ese hueco?", ha dicho.

Puente ha achacado al PP que durante sus gobiernos no compraron ningún tren de Rodalies. "Ni uno. Lo decía un informe de 2020", ha asegurado. "Los trenes que operan la Rodalies de Cataluña siempre han sido licitados, adjudicados y puestos en servicio por gobiernos socialistas", ha remarcado. "En los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de Rodalies, en cuanto a material rodante se refiere, es cero, cero patatero", ha señalado, al igual que "su compromiso con la movilidad sostenible de las ciudades en nuestro país que sufrimos lamentablemente día a día en cada ciudad, en cada comunidad, en cada territorio".

Puente ha informado que se reunirá la mañana de este miércoles con los sindicatos para evitar la huelga convocada para el 9, 10 y 11 de febrero por los principales gremios en todo el sector ferroviario: "Por mí y el Ministerio no va a quedar", ha asegurado el ministro, aunque ha avanzado que ya han existido otras reuniones "a menor nivel".

La reapertura de la línea Madrid-Andalucía de alta velocidad, en el aire

Sobre el restablecimiento del servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla-Málaga, el ministro ha detallado los trabajos que se están llevando a cabo para la recuperación de la infraestructura, aunque, según ha señalado, "aún no es posible facilitar una fecha para la restitución del servicio debido a las condiciones meteorológicas". "Se ha juntado todo", ha comentado.

El ministro ha destacado que, para acabar la reposición de la vía, "queda por ejecutar el tendido de los conductores de catenaria, y montar el carril, nivelar y estabilizar la vía una vez completada la preparación del balasto". "Estos trabajos dependen de la disponibilidad de vía ya restituida y avanzarán en cuanto finalicen las actuaciones de infraestructura actualmente en curso", ha asegurado Puente, que ha destacado la compleja climatología de estos días.

También ha señalado que las actuaciones en el ámbito de la electrificación están muy avanzadas y la restitución estructural de la línea aérea de contacto se encuentra prácticamente concluida, tras completarse el izado y hormigonado de los doce apoyos dañados. El servicio ferroviario permanece suspendido desde el accidente producido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero. No obstante, desde el día 20, dos días después del siniestro, Renfe opera un plan alternativo que permite realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús, evitando así pasar en tren por el lugar del accidente.

Fuentes de Transportes han explicado este martes que la reparación de la infraestructura en Adamuz continúa tanto en vía como en la electrificación y que en las últimas horas se ha nivelado la plataforma para extender nuevo balasto, además de posicionarse las barras en las vías y se ha tendido el sustentador en vía 1 y 2.

Antes de esto, el ministro ha incidido en dos aspectos: que la circulación de trenes en las vías fue interrumpida en el mismo momento del accidente por el "corte automático del suministro eléctrico" y que "desde los primeros instantes, se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia".

El ministro ha recordado también la "plena disposición" del Ministerio a colaborar con los órganos que están llevando a cabo las dos investigaciones en marcha: la CIAF, que investiga las causas del siniestro para establecer recomendaciones y reforzar la seguridad ferroviaria y el Juzgado que instruye la causa para determinar las responsabilidades penales.

Culpas al PP por la desinversión y el legado dejado

La segunda parte de la comparecencia la ha ocupado el accidente ferroviario de Gélida del día 20 de enero y la situación del servicio de Rodalies. En primer lugar, Puente se ha disculpado por la situación que están viviendo estos días los ciudadanos de Cataluña y ha recordado los problemas históricos que sufre la red catalana de Cercanías, tanto por su trazado -especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y agravado por este-, como por el déficit inversor de anteriores gobiernos, que asegura que se está viendo revertido en los últimos años.

Desde el accidente, Adif ha movilizado a más de 300 efectivos que se encargan de vigilar y resolver las incidencias provocadas por la borrasca 'Harry'. Hasta la fecha, se han inspeccionado unos 70 puntos, de los cuales más de 30 se han clasificado de "alto riesgo" por ser "taludes y zonas de potencial desprendimiento" debido a la situación del suelo.

Puente también se ha detenido en las inversiones que el Gobierno está llevando a cabo en Rodalies a través del Plan de Rodalies 2020-2030, que supone el 80% de la inversión ferroviaria del Ministerio en Cataluña y del que se anunció la semana pasada un aumento de 1.700 millones en su inversión global, que superará finalmente los 8.000 millones de euros. En 2025, según los datos provisionales, de los 1.196 millones de euros invertidos por el Ministerio en Cataluña, un total de 822 se han destinado a la red ferroviaria, de ellos 600 a Rodalies.

"Hoy sufrimos incidencias y limitaciones del servicio, pero por razones diametralmente opuestas a las que sucedían en 2016: un exceso de inversión, exceso de obras", ha dicho Puente en su intervención, y ha apuntado que cree "que la mejora está en camino: la infraestructura se está modernizando, llegan nuevos trenes, esperamos que pronto, y también habrá una gobernanza más eficaz".

Asimismo, ha señalado que en Rodalies se plantean "una disyuntiva fundamental a la hora de renovar la infraestructura ferroviaria, queremos obra, queremos renovación, pero también queremos prestación del servicio y esa ecuación no es fácil de resolver". "Si hay un problema en Rodalies, no es el abandono de tiempos pretéritos, ese abandono no se produce, no hay una línea de Rodalies donde no haya una o dos obras en este momento en ejecución", ha señalado.

Las culpas se las ha achacado al PP y al legado dejado señalando esa "flagrante desinversión" y "un balance en Rodalies" de "cero patatero". A lo que el PP le ha devuelto la pelota. El diputado del PP Héctor Palencia le ha dicho que, "sinceramente, le queda muy grande el Ministerio". "Usted ignoró las advertencias y los datos. Actuó de manera negligente", ha asegurado.

Para los demás partidos, la responsabilidad que pudo tener en su día el PP no importa. "Hoy usted es el ministro de Transportes, y hacerlo mejor que quien lo hizo rematadamente mal no significa que se esté haciendo bien", ha apuntado el diputado de Bildu Mikel Otero. Especialmente críticos han sido Junts y Esquerra, que le han pedido que reconozca "ya" que el modelo es "un desastre". En la comisión tampoco han faltado, una vez más, las peticiones de dimisión por parte del PP, Vox y Junts.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.