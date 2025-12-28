Una socióloga, a los especuladores: "Vivir de las rentas es un insulto, porque es vivir del trabajo de otros"

Miriam Jiménez, socióloga, analiza el problema de la vivienda en España y manda un mensaje a los especuladores inmobiliarios: "El problema del alquiler es brutal porque está absorbiendo la capacidad de ahorro de mucha gente".

La socióloga Miriam Jiménez analiza el problema de la vivienda en España y manda un mensaje a los especuladores inmobiliarios. "Absolutamente nadie debería de vivir por debajo de sus posibilidades para poder acceder a un bien básico como es la vivienda", asegura la socióloga, que destaca que "no es ético especular con la vivienda": "Claro que es legal y os amparáis en eso, pero no es ético".

"En la ciudadanía de a pie toda la vida se ha hablado de 'vivir de las rentas' como un insulto porque es vivir del trabajo de otros", afirma Jiménez, que insiste en que "no es ético": "Es en lo que tenemos que poner el foco, en los derechos humanos". "No estamos hablando de vender cualquier cosa sino una vivienda", afirma la socióloga, que recuerda que "el 50% de las personas que viven de alquiler están en riesgo de exclusión social".

"El problema del alquiler es brutal porque está absorbiendo la capacidad de ahorro de mucha gente", explica Miriam Jiménez, que insiste en que "vivir de las rentas tiene que seguir siendo un insulto porque es vivir del trabajo de otros".

