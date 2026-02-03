Jorge Branger: "Si tienes a cinco hijos cuidando a una o dos personas, es sostenible. Lo que pasa con mi generación es que no estamos teniendo hijos"

El emprendedor muestra su "extrema" preocupación por el sistema público de pensiones en España: "Hay que hacer una redistribución económica y sacar el dinero de otro lugar; tenemos ministerio inútiles, publicidad institucional y políticos que cobran. De ahí tiene que salir".

"Estoy extremadamente preocupado, el tiempo está pasando volando", afirma Jorge Branger, quien reconoce su inquietud ante la incertidumbre sobre su futura jubilación. "El Gobierno nos ha hecho creer que nuestra pensión la guardan en una caja fuerte sellada y nos la darán cuando cumplamos la edad correspondiente, pero no es así".

"Las pensiones las pagamos los nietos, nuestros abuelos tenían cinco o siete hijos sin ningún tipo de problema. Si tienes a cinco hijos cuidando de una o dos personas mayores, es sostenible. El problema de mi generación es que no estamos teniendo hijos; las mujeres de media tienen uno", explica. Y se pregunta: "¿Cómo vamos a tener una persona cuidando de dos cuando yo llegue a la edad de jubilación? Ese es el problema realmente grave".

Branger también contextualiza el origen del sistema de pensiones actual, comparándolo con el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) de 1947. "En aquel entonces, la edad de jubilación era de 65 años y la esperanza de vida era de 55. El sistema se creó en un momento concreto porque era sostenible, pero ahora la vejez va a ir cada vez a más y no se va a poder pagar", advierte.

Pese a sus críticas, Branger defiende la existencia de las pensiones como un principio irrenunciable. "Pensiones sí, por supuesto. Es moral y es político que tengamos pensiones", afirma. No obstante, según concluye "una redistribución económica y sacar el dinero de otro lugar": "Tenemos muchos ministerios inútiles, mucha publicidad institucional y muchos políticos que cobran. De ahí es de donde tiene que salir".

