Junts confirma su rechazo al nuevo escudo social del Gobierno que contempla la moratoria antidesahucios y otras medidas

El contexto Se trata del decreto resultado del troceo del ómnibus que la semana pasada rechazaron en el Congreso.

Junts per Catalunya ha anunciado que votará en contra del escudo social del Gobierno, que incluye la moratoria antidesahucios, argumentando que su coste recaerá sobre los pequeños propietarios. La portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, expresó esta postura en un vídeo en Instagram, criticando que la medida no soluciona el problema y es injusta. Nogueras recordó que la semana pasada el Gobierno intentó unir esta medida con la revalorización de las pensiones en un decreto ómnibus, pero JxCat votó en contra. Aunque apoyan el nuevo decreto de pensiones, rechazan el de desahucios y okupaciones.

Junts per Catalunya ha confirmado a la Sexta este martes que votará en contrato del escudo social del Gobierno en el que va incluida la moratoria antidesahucios, entre otras medidas. Una decisión que llega después de que el Ejecutivo decidiera llevar por separado la revalorización de las pensiones. Los neoconvergentes consideran que la medida antidesahucios es "injusta", ya que quien asumiría su coste, a su juicio, serían los "pequeños propietarios".

La misma portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avanzado su negativa en un vídeo difundido en Instagram. En él se refiere al nuevo decreto del Gobierno que incluye medidas del llamado escudo social, entre ellas la protección a las familias vulnerables en los desahucios.

"A falta de leer la letra pequeña, desde JxCat podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta, porque el coste de este escudo social, del que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, quien lo está pagando es el pequeño propietario y los vecinos", ha recalcado, según ha recogido EFE.

Nogueras ha recordado que la semana pasada "el Gobierno español intentó colar, en la misma votación que las pensiones, el tema de las okupaciones", pero JxCat "no se comió el sapo" y votó en contra de ese decreto ómnibus, al lado de PP y Vox.

"Pese a todo el chantaje, las presiones y las mentiras que se llegaron a decir, el Gobierno español ha tenido que rectificar", ha celebrado Nogueras, en alusión a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de separar el decreto ómnibus y aprobar un nuevo decreto con la revalorización de las pensiones y otro con todo el escudo social, incluida la moratoria de los desahucios.

En unas declaraciones previas en Al Rojo Vivo, Nogueras había celebrado que la revalorización de las pensiones esté ya "garantizada" con el nuevo decreto, al que JxCat prevé votar a favor. Sin embargo, y "a falta de leer la letra pequeña", Nogueras ha avanzado luego que su grupo votará en contra del otro decreto con "el tema de las okupaciones", al considerar que su coste recaería en los "pequeños propietarios".

