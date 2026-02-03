Niñas con azadas, mariscando o trabajando en fábricas como adultos: la realidad de hasta apenas 50 años de las familias más humildes en España

Sí, pero En pleno siglo XXI, trabajar como adultos sigue siendo una realidad para hasta 138 millones de niños en el mundo.

Hace 50 años, el trabajo infantil era común en España, especialmente entre familias humildes que necesitaban la colaboración de todos sus miembros para sobrevivir. Niños trabajaban en minas, fábricas y el campo, enfrentándose a condiciones duras y peligrosas. Aunque ya existía la ley Benot de 1873, que permitía trabajar desde los diez años, no siempre se cumplía. En 1976, se prohibió el trabajo infantil, permitiéndose solo a partir de los 16 años y el nocturno desde los 18. Sin embargo, en 1997 aún había 300,000 niños trabajando ilegalmente en España. Actualmente, el trabajo infantil sigue afectando a 138 millones de niños en el mundo.

En la obra, en fábricas metalúrgicas o en la mina. Este era el día a día de muchos niños españoles hace no tanto. De hecho, hasta hace 50 años el trabajo infantil era una realidad en España, sobre todo para las familias más humildes, cuya precariedad económica llevaba a que todos tuviesen que colaborar en el hogar.

Daba igual la edad, pese a que fueran trabajos durísimos como los que se observan en las imágenes sobre estas líneas. Una de ellas corresponde a una mina de Asturias en 1910, en la que se pueden observar niños trabajando como uno más entre personas mayores.

De hecho, por entonces era común ver niños con palas dentro de una galería minera, realizando trabajos en un poste eléctrico o en una obra cargando carretillas y ladrillos desde muy pequeños. En definitiva, trabajos peligrosos y durísimos.

Jornadas agotadoras en condiciones muy duras que también se daban en el campo. En este sector las imágenes muestran niños con azadas o trabajando como pastores llevando vacas. Situación que también se vivía en las zonas costeras, donde los niños se unían a mariscar.

Pero, no era algo solo de lo rural, puesto que en las ciudades los niños también trabajaban. Por ejemplo, sobre estas líneas, una fábrica textil de Barcelona donde los niños son unos empleados más y una planta siderúrgica de Gijón en la que todos son niños.

No obstante, en ese momento, ya existía la ley Benot (1873) que permitía trabajar desde los diez años que no siempre se cumplía. Años después, en 1904 se intentó proteger más a la infancia, pero la prohibición al trabajo infantil no llegaría hasta 1976. Una ley de hace solo 50 años, en la que por fin se establecía el trabajo a partir de los 16 años y el nocturno a partir de los 18.

Pese a esta norma, durante años muchos niños y niñas siguieron trabajando. Prueba de ello, un informativo de 1997 en el que se informaba de que en ese momento en España habría unos 300.000 niños trabajando de manera ilegal. Si bien ahora las niñas y los niños en España pueden dedicarse a eso de ser niños, es decir, a jugar, a imaginar, a aprender, el trabajo infantil sigue siendo una realidad para 138 millones de niños en el mundo.

