La UME se moviliza en Andalucía y la Junta envía ES-Alert ante la llegada de las peores horas de la borrasca Leonardo

¿Por qué es importante? La situación es especialmente crítica en el sur de España y el presidente de la autonomía, Juanma Moreno, ha elevado el nivel de emergencia de uno a dos para poder incorporar medios de otras comunidades.

La borrasca Leonardo ha impactado severamente en Andalucía, provocando la activación de un aviso rojo por intensas lluvias y la suspensión de clases en todas las provincias, excepto Almería. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido movilizada para mitigar los efectos del temporal, centrando sus esfuerzos en la contención de balsas mineras y rescates. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido del empeoramiento de la situación, instando a la población a evitar desplazamientos. La situación es crítica debido a la saturación del suelo y el riesgo de desbordamiento de ríos como el Guadalete y el Genil. Además, los embalses están al máximo de su capacidad, aumentando el riesgo de inundaciones.

El paso de la borrasca Leonardo por la península se está dejando sentir especialmente en Andalucía, donde se ha activado el aviso rojo por fuertes precipitaciones y se han suspendido las clases en todas las provincias, a excepción de Almería. Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya ha desplazado efectivos para ayudar a paliar los efectos del temporal. Asimismo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha alertado del empeoramiento la situación y se han enviado mensajes ES-Alert.

Según ha detallado el líder del Ejecutivo andaluz en un mensaje en su cuenta de X, la alerta ha sido remitida a "la población de las zonas de Andalucía con riesgo muy elevado por intensas lluvias y peligro de inundación". "Que nadie se juegue la vida por una imprudencia. Muy pendientes de la evolución de la borrasca", ha añadido, así como ha pedido que se eviten desplazamientos y las orillas de los ríos.

"La situación, en vez de ir a mejor como esperábamos, va a peor, los expertos dicen que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volverse a inundar otra vez. Hay puntos de Andalucía donde puede llover prácticamente lo mismo que en todo el año, y esto en una tierra que está harta de agua. Podrían recogerse de 500 a 700 litros por metro cuadrado en estos dos días", había detallado previamente en una comparecencia pública.

Del mismo modo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz Cabello, ha transmitido durante la noche del martes el envío de otro mensaje ES-Alert para los habitantes de la zona de Los Puentes, en Jaén, por riesgo de inundación.

La coyuntura es crítica en el sur de la península, entre otras cosas porque la humedad causada por las lluvias que no han cesado debido al paso de seis borrascas de gran impacto -siete con Leonardo- han provocado que el suelo no trague más y que muchas fincas hayan quedado anegadas. Lo mismo ha ocurrido en las carreteras, por ejemplo, la que pasa por Alcalá del Valle (Cádiz) ha quedado completamente destruida a causa del temporal.

Puntos críticos en los que llueve sobre mojado

Muchas de las miradas están puestas sobre el río Guadalete, en Jerez de la Frontera, puesto que podría superar su máximo histórico y desbordarse, lo que ha llevado a que las autoridades hayan evacuado varias poblaciones de manera preventiva, como Las Pachecas, donde ya llueve sobre mojado. Sus vecinos vienen de estar varios días desalojados y el agua continúa cubriendo casas y negocios.

Otro punto que amenaza el Guadalete es Grazalema -donde está ubicado su nacimiento- el suelo está saturado después de tantos días de lluvia, no puede absorber más agua y se esperan precipitaciones muy intensas. Esto se traduce en que allí también podrían vivirse inundaciones.

En Huelva, los municipios de Ayamonte y Sanlúcar de Guadiana, también están en alerta máxima por la crecida del río, que se puede agravar en las próximas horas. Igualmente, preocupa el río Genil que ha visto elevado notablemente su caudal a su paso por la ciudad de Granada, donde se ha activado el nivel amarillo por el riesgo de desbordamiento.

Por último, también hay intranquilidad con respecto a los embalses y pantanos que han registrado un crecimiento del 8% en tan solo una semana. Muchos de ellos ya están al 100% de su capacidad como es el caso del de 'Los Melonares', uno de los más grandes de la provincia de Sevilla. En este sentido, 50 embalses ya están drenando agua en Andalucía ante el riesgo de que acaben desbordando.

La UME se moviliza para ayudar con los desperfectos de Leonardo

Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido este martes de la Base de Morón, en Arahal (Sevilla) para colaborar con los servicios de emergencias de Andalucía ante la llegada de la borrasca Leonardo a esta comunidad.

Según ha informado esta unidad del Ministerio de Defensa en su perfil oficial de X, donde ha compartido imágenes de la movilización de distintos vehículos, la UME trabajará en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos de Andalucía.

En sus redes sociales, el alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, ha informado de que un centenar de efectivos de este cuerpo militar se han instalado en la localidad, para controlar las balsas de la mina de la localidad. La UME ha establecido su "cuartel general", ha dicho el alcalde, en el pabellón municipal de deportes, desde donde trabajará en distintos puntos de la comarca si fuese necesario.

Fernández ha llamado a la tranquilidad a sus vecinos ante la gran movilización de efectivos militares que han podido ver esta tarde en las calles del pueblo, y ha dicho que el pueblo no tiene riesgo añadido a los del entorno por la borrasca que se avecina.

La movilización de unidades de la UME se produce después de que el comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía haya decidido elevar la situación operativa de uno a dos ante las previsiones de un fenómeno meteorológico adverso que va a dejar lluvias intensas y constantes a lo largo de toda la semana.

Esto ha obligado al Gobierno andaluz a adoptar una batería de medidas con las que anticiparse a los posibles efectos del temporal, entre las que destacan la activación preventiva de medios adicionales como la UME y la suspensión de la actividad presencial en los centros educativos de toda la comunidad salvo Almería, cuyo caso se seguirá evaluando.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha explicado que elevar la situación operativa de uno a dos permite incorporar medios de otras administraciones -locales, provinciales o nacionales- a los que ya tiene la Junta desplegada y, en especial, preposicionar a la UME "para que no haya que esperar las cuatro o cinco horas que necesita normalmente para activarse".

Las tareas de prevención de la UME resultan especialmente importantes para la contención de balsas mineras debido a sus materiales tóxicos, afianzar laderas y taludes, así como también de cara a que sus equipos puedan estar preparados desde el primer momento para formar parte de posibles rescates acuáticos junto con la Guardia Civil.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.