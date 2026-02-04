Feli Velázquez se dirige al PP: "Para una familia lo más triste es llegar a un desahucio, es una situación límite"

La pensionista no dudo en increpar a los diputados del Partido Popular, Vox y Junts después de que, con sus votos negativos, no fuera aprobado el decreto ómnibus.

Este martes se ha aprobado en el Congreso de los Diputados un acuerdo para revalorizar las pensiones. Así, el gobierno a divido el decreto ómnibus en dos. En cuanto al llamado escudo social, aunque el gobierno quería uno más ambicioso, este, como señala Andrea Ropero, "va a ser un poco más descafeinado porque el PNV ha pedido proteger al pequeño propietario". ¿Qué opina Feli Velázquez de esta decisión?

La pensionista expone que ella entiende que un propietario quizá tiene una casa para completar su pensión. "Pero, también hay que entender que estamos en una situación económica que ha llevado a muchas familias a que les han quitado la vivienda". "Si resulta que esa persona tiene un problema y no puede pagar, no se puede ir a una vivienda social porque no hay viviendas sociales", denuncia. "Tienen la obligación política de ser la solución", reflexiona.

Feli que ocupó titulares después de manifestar su indignación en el Congreso por no aprobar el decreto ómnibus la semana pasada. Velázquez señala que mantiene todo lo que dijo en ese momento y, además, pide a los diputados populares que piensen que para una familia lo más triste es llegar a un desahucio. "Es una situación límite", añade.

Velázquez recuerda el caso de un niño de Villaverde al que el psicólogo de su colegio le preguntó cuál había sido su momento más feliz y este respondió que el día que Plataforma de Afectados por la Hipoteca paró el desahucio de su familia. "No puede ser que tengamos una infancia y una juventud, que el motivo más feliz de su vida sea por tener un derecho", concluye, "te genera mucha inseguridad, muchísima inseguridad".

