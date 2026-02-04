Ahora

A los 66 años

Muere Aurora Sánchez, actriz de 'Ana y los 7' y 'La madre que me parió'

¿Por qué es importante? Fue una intérprete versátil muy habitual en la pequeña pantalla, pero también en los teatros y el cine.

La actriz Aurora Sánchez, en una imagen de archivo.La actriz Aurora Sánchez, en una imagen de archivo.Pérez Herrera - EFE
La actriz Aurora Sánchez, muy popular por su trabajo en las series 'Ana y los 7' y 'Acacias 38', así como en la obra de teatro 'La madre que me parió', ha fallecido a los 66 años, según han lamentado la Unión de Actores y Actrices y el madrileño Teatro Lara en redes sociales.

"Desde la Unión, nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. DEP", es el mensaje publicado por el colectivo de actores esta misma tarde en la red social X, sin precisar más detalles. También en la misma red social, el madrileño Teatro Lara ha lamentado la muerte de la actriz en un mensaje en el que envía su "más sincero pésame para los familiares amigos".

"Hoy nos despedimos de Aurora Sánchez, una mujer a la que admiramos y queremos muchísimo. Gracias a su papel en 'La madre que me parió' pudimos disfrutar de muchísimos momentos de felicidad a su lado", añade el mensaje publicado por el teatro sobre la participación de la intérprete en esta comedia llena de humor sobre una relación entre las madres y las hijas.

Nacida en Galaroza (Huelva, 1960), fue una intérprete versátil muy habitual en la pequeña pantalla, ya que fue Manuela en la serie 'Ana y los 7' y Paciencia en 'Acacias 38'. También participó en 'Policías', 'Apaga la luz' o 'El botones Sacarino', hasta 'Pequeñas coincidencias' en 2021.

Su versatilidad la llevó también a trabajar en teatro, en obras como 'La casa de Bernarda Alba', 'Yerma', 'Arizona', 'Cancún' o la citada anteriormente 'La madre que me parió'. En cine, cuenta con títulos como 'Clara y Elena', de Manuel Iborra, y 'Maktub', de Paco Arango.

