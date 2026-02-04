El impactante momento en el que sacan los pulmones de una persona fallecida para valorarlos como trasplante

"Vamos a sacarlos y verlos en mesa porque está la parte izquierda pegada a la base, y al despegarlo no sé si lo vamos a lacerar", explica un médico sobre la posibilidad de que los pulmones no sirvan para donar.

Miguel Rabaneda, reportero de Apatrullando, entra en una operación de donación multiorgánica en el Hospital Virgen de la Arrixaca. "Estamos a unos minutos de presenciar algo único, los órganos de una persona a punto de fallecer en Murcia pueden salvar varias vidas en distintas partes de España".

"Esperamos obtener órganos para realizar cuatro trasplantes", destaca Mario Royo, médico del hospital, que presenta a Miguel a Judith, la enfermera encargada de la coordinación de trasplantes: "Ella coordina los equipos, tiempos, transportes, enfermería, celadores... puede tener 90 llamadas en dos horas".

"Estamos empezando a ver si el hígado es bueno o no para disecarlo", afirma el médico, que explica más detalles en el vídeo: "Primero, para cualquier órgano vemos si es adecuado o no". En la operación, hasta tres equipos de cirujanos de diferentes hospitales hacen turnos para extraer sus órganos y ver si son adecuados para trasplantar Por ello, Royo destaca que "aquí el problema es la coordinación": "Ahora mismo se abre todo y se ve cómo está cada uno y decide si su órgano es viable".

Uno de estos equipos es el de pulmonar, que explica a Miguel que "a nivel radiológico" los pulmones tienen "buena pinta" para poder ser donados. En un momento dado, crece la tensión en la operación ya que "ha habido nervios porque hay problema de tensión del paciente", explica la persona encargada de la anestesia, que destaca que "hemodinamicamente está fracasando y no responde".

Finalmente, la tensión de la persona cae y su corazón deja de latir. "Lo que está circulando ahora mismo por los órganos es el líquido de conservación", explica la anestesista. Por otro lado, el cirujano que viene de fuera va a consultar con su propio equipo de su hospital de origen para valorar los pulmones para poder llevárselos. "Vamos a sacarlos y verlos en mesa porque está la parte izquierda pegada a la base, y eso implica despegarlo y no sé si lo vamos a lacerar", explica el médico sobre la posibilidad de que los pulmones no sirvan para donar.

"No nos los vamos a llevar, fíjate cómo se ve esta parte del pulmón bien y esta se ve claramente afectada", explica el equipo de pulmonar en el vídeo, donde lamentan que "no van a funcionar bien en un posible receptor". "Esto nos hace descartarlo, lamentablemente", afirma el médico a Miguel, que destaca que el equipo "lo ha peleado hasta el final" por conseguirlos. "Lo hemos peleado, nunca lo damos por descartado, pero este sí que lo vamos a tener que dejar", explica el médico, que, por protocolo, vuelve a dejar los pulmones dentro del cuerpo.

