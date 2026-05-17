Un médico denuncia sus condiciones laborales: "Las horas que estamos de guardia no cotizan para nuestra jubilación"

José Manuel es médico e interviene en el debate de laSexta Xplica para denunciar las condiciones laborales de los sanitarios y analizar los motivos por los que van a la huelga.

Sí, hacen falta más médicos. Pero también hace falta regularizar sus condiciones. Así lo denuncia José Manuel en laSexta Xplica. "Mucha gente, cuando va a Urgencias a las 3 de la mañana no sabe que le está atendiendo un médico que lleva trabajando desde las 8, 20 horas seguidas", asegura.

Él trata de explicarle a sus pacientes que las horas en las que estaba de guardia -"que no son horas extra, sino horas complementarias", apunta- no cotizan para la jubilación.

"Para que un médico sea especialista tiene que tener una formación de cuatro años. Se hace una media de 99 horas al mes durante 11 meses (quitando el mes de vacaciones) por cuatro años de residencia. Son 181 días que no cotizan para la jubilación", echa cuentas.

"Si no se mejoran estas condiciones, al final acabamos quemados y de ahí vienen nuestras reivindicaciones en la huelga", explica.

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