Borrell: "No hay pruebas que demuestren que Marruecos esté detrás de lo ocurrido en Ceuta, pero no hizo gran cosa para impedirlo"

El exalto representante de la Unión Europea ha afirmado en laSexta Xplica que la Policía marroquí "o se vio desbordada o no supo qué hacer" a tenor de las imágenes que se han visto de cómo actuó durante la entrada masiva.

Josep Borrell ha afirmado de forma tajante en laSexta Xplica que "no hay ninguna prueba que demuestre" que Marruecos está detrás de lo que ocurrió en Ceuta el 30 y 31 de julio. "El informe policial dice muy claro que el que tocó el tambor, el que llamó a la gente a pasar la frontera, no era una mafia criminal de los que se dedican a traficar con migrantes, sino que era una organización muy poderosa, muy estructurada, jerarquizada y permanente. No dice que sea un Estado, pero vamos, deja muy claro que es un Estado, una organización de carácter estatal", ha señalado.

En este sentido, Borrell ha subrayado que el informe "no dice que el Estado sea Marruecos", por lo que el exministro cree que "puede haber sido Israel o Rusia".

Sin embargo, en lo referente a quién impidió que la marea humana entrara a Ceuta, Borrell ha destacado que "ahí solo podía ser Marruecos y hay imágenes donde parece que Marruecos no hizo gran cosa para impedirlo, quizás porque se vio desbordado por una corriente enorme movilizada por el tambor".

De esta forma, el político ha expresado que "una cosa es quien llamó y otra quién hizo lo posible para impedir que pasaran". "De lo primero, no hay ninguna prueba de que fuera Marruecos y de lo segundo, es evidente que la Policía marroquí o se vio desbordada o no supo qué hacer y todos hemos visto imágenes de la Policía marroquí ante un camión lleno de gente", ha manifestado.

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