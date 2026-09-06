Borrell, sobre la situación en Ceuta: "La extrema derecha se está frotando las manos; esto les sirve para su discurso de que Europa va a ser invadida"

El exministro ha afirmado en laSexta Xplica que "aquí el que sale ganando y gratis" de la crisis migratoria en Ceuta "es la extrema derecha".

Josep Borrell ha afirmado en laSexta Xplica que "la extrema derecha se está frotando las manos" porque las imágenes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta "les hacen el agosto y les sirven en bandeja para su discurso de que Europa va a ser invadida". "Aquí el que sale ganando y gratis es la extrema derecha", ha expresado.

Además, el exministro ha señalado en lo referente a la entrada que "quién tocó el tambor" para que se produjera es una cosa y otra es "quien intentó pararlo", destacando que "lo segundos solo pudo ser Marruecos", mientras que ha apuntado que el que" tocó el tambor" no tuvo por qué ser Marruecos, sino que pudo ser "Rusia o Israel".

"Podría perfectamente ser que el Mossad nos buscara las cosquillas o que Rusia hiciera lo mismo, y en el límite hasta uno podría pensar que en Estados Unidos también se han puesto muy contentos de pisotear las imágenes que ha divulgado Elon Musk, donde caricaturiza la frontera de Ceuta como un grupo de zombis asaltando una muralla y diciendo 'Miren ustedes, eso les va a pasar si no votan lo que tienen que votar", ha concluido.

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