Putin y Zelenski suspenden los ataques ante la visita de la delegación de Estados Unidos a Kyiv y Moscú

Los detalles El líder ruso ha sido el primero en anunciar un alto el fuego durante tres días, con motivo de la visita de Steve Witkoff y Jared Kushner a las capitales rusa y ucraniana para relanzar el proceso de negociación.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ordenado suspender los ataques contra Moscú hasta el lunes, en respuesta a la medida recíproca del presidente ruso, Vladímir Putin, de cesar los ataques a Kyiv. Esta tregua coincide con la visita de la delegación de la Casa Blanca a ambas capitales. Zelenski expresó su disposición a un alto el fuego durante las negociaciones y aseguró la seguridad del espacio aéreo ruso para los emisarios estadounidenses. Aunque Ucrania mantiene su espacio aéreo cerrado a civiles desde 2022, el avión de los enviados podría aterrizar en Kyiv tras el cese temporal de hostilidades.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha ordenado suspender los ataques contra Moscú hasta el lunes, después de que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, hiciera lo mismo con Kyiv, con motivo de la visita de la delegación de la Casa Blanca este fin de semana a las capitales rusa y ucraniana.

"Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos. Ya han comenzado a trabajar con la parte rusa. A partir de este momento, estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades implicadas en el proceso de negociación", ha indicado Zelenski en redes sociales, donde ha añadido: "Ucrania está dispuesta a abstenerse de realizar ataques contra Moscú, y esperamos que los rusos hagan lo mismo con respecto a Kyiv".

Ya el viernes, el líder ucraniano aseguró que él iba a garantizar "el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar de forma segura", y expresó su deseo de que Rusia haga lo mismo "durante el tiempo necesario para mantener estas conversaciones y resolver las cuestiones logísticas relacionadas con esta visita estadounidense".

No obstante, este sábado, antes de que Putin anunciara el cese durante tres días de los ataques rusos contra la capital ucraniana, Zelenski denunció bombardeos deliberados contra los aeropuertos de Kyiv y Borispil antes de la visita de Witkoff y Kushner.

"Está claro que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y a los preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice un avión para viajar a Ucrania y aterrizar en el aeropuerto de Kyiv o en el de Borispil", a unos 30 kilómetros al este de Kyiv, sostuvo.

Ucrania mantiene cerrado su espacio aéreo a civiles

Ucrania cerró su espacio aéreo a la aviación civil el 24 de febrero de 2022 y permanece cerrado desde entonces debido a la guerra rusa, por lo que los ucranianos, visitantes extranjeros y delegaciones oficiales generalmente entran y se desplazan por el país en tren o por carretera, a menudo atravesando países europeos vecinos.

Sin embargo, el avión de Witkoff y Kushner podría ahora aterrizar en uno de los dos aeropuertos tras el cese de ataques anunciado por Putin este sábado poco después de la llegada de los emisarios a Moscú.

En este sentido, Zelenski indicó que él y su equipo están "preparados para mantener una conversación sustancial" con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, quienes viajarán por primera vez a Kyiv desde que este asumiera su segundo mandato en la Casa Blanca.

Así, el mandatario ucraniano prometió "firmeza y eficacia al 100%" en las negociaciones con Witkoff y el yerno de Trump tras recibir informes del ministro de Defensa, Yevgueni Jmara, y del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mijailo Drapati, sobre la situación en el frente, la evolución de las amenazas en el espacio aéreo de Ucrania, las contramedidas ucranianas y las operaciones defensivas.

Tres días sin ataques

La decisión de Zelenski llega después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenase la suspensión por tres días de los ataques contra Kyiv en relación con los preparativos y las reuniones con Steve Witkoff y Jared Kushner, que buscan relanzar el proceso de negociación.

"El Comandante Supremo en Jefe, el presidente Vladimir Putin, dio órdenes de no atacar Kyiv durante tres días, a partir de la medianoche de hoy", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la agencia rusa 'Interfax', en lo que sería una medida recíproca a la iniciativa ucraniana de no atacar Moscú mientras dura la visita.

Peskov ha enmarcado este paso en "la preparación y el desarrollo de los contactos estadounidenses en Kyiv" y ha confirmado así que Kushner y Witkoff se reunirá este mismo sábado con Putin. "Sí. Esa reunión está prevista para hoy", ha indicado Peskov.

Además, el portavoz de Putin ha confirmado indirectamente que el siguiente desplazamiento de Witkoff y Kushner será Kyiv, porque ante la pregunta de por qué primero Moscú y después Kyiv, ha respondido que "es una cuestión para los negociadores de Washington".

Los negociadores de Trump ya están en Moscú

Witkoff y Kushner, los negociadores de Trump, Witkoff y Kushner, ya están en Moscú para tener una reunión con Putin en la que llevan consigo una propuesta, dice Estados Unidos, para terminar con la guerra en Ucrania. Tras su paso por Moscú, este domingo viajarán a Kiyv para reunirse con Zelenski.

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