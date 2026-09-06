Amenazas de muerte a Javier Flores, el abogado que denunció ante el Tribunal de Cuentas la compra del ático por el Gobierno de Ayuso: "Esto no puede normalizarse"

El abogado considera "temerario vincular directamente las amenazas a esa denuncia concreta". "Yo lo enmarcaría, y eso es lo que me preocupa, que en este contexto de polarización haya tal nivel de crispación que se normalice esto", ha expresado.

Javier Flores, 'Jota Vaquerizo' ha recibido una amenaza de muerte en su perfil de X en las últimas horas. "Algún día te matarán. Las cosas no se olvidan fácilmente. Un saludo". Flores fue el abogado que denunció a principios de agosto ante el Tribunal de Cuentas la compra del ático por parte de la Comunidad de Madrid.

El abogado ha expresado en laSexta Xplica que cree que "sería temerario en este momento directamente vincular a esa denuncia concreta las amenazas". "Es verdad que tengo una actividad que ha tenido cierta proyección y más especialmente por la cuestión del ático, y creo que cuando se tiene un posicionamiento o petición de transparencia sobre ciertas cuestiones públicas y cuando los datos no acompañan a cierto espectro, cuando no se puede atacar con argumentos, se ataca a la persona", ha lamentado. Así, Flores ha señalado que él "lo enmarcaría", y es lo que le "preocupa", "que en este contexto de polarización haya tal nivel de crispación que se normalice algo así"

En lo referente a la denuncia que puso ante el Tribunal de Cuentas, Javier Flores ha indicado que "en este momento, hay una instrucción en el Juzgado número ocho en Madrid, donde se está investigando en principio, sobre todo, por malversación y por prevaricación esa adquisición del ático a través de una empresa pública, Planifica Madrid", donde "las personas investigadas son los miembros de ese Consejo de Administración". Sin embargo, ha apostillado, "no se está investigando ni al consejero ni a la presidenta de la Comunidad Madrid por una cuestión de aforamiento".

"En este momento, la jueza del juzgado de instrucción número ocho tiene prohibido llamar a declarar a la señora Ayuso o incluso pedir cualquier documentación sobre este tema a ella", ha subrayado el abogado.

Volviendo a las amenazas de muerte que ha recibido, el letrado ha manifestado que "es inquietante" y le ha "preocupado es una amenaza muy medida y porque el perfil desde el que se realizaba viene acompañado de otro medio centenar de perfiles que hacen este tipo de actividad y que ya habían hecho este tipo de de amenazas". "Y es verdad que ante esta cuestión uno se plantea el no preocupar a los suyos o restarle importancia, pero creo que es importante denunciarlo y ya está denunciado ante la Policía Nacional, para que esto no se normalice", ha afirmado, a lo que ha añadido: "No puede normalizarse que cualquiera que se expresa en público y tiene una posición, quien discrepa de esa opinión el argumento sea una amenaza".

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