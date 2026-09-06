Borrell, sobre la crisis de Ceuta: "Si yo hubiera sido ministro de Exteriores, mi objetivo hubiera sido que se volvieran a Marruecos cuantos más mejor"

El exalto representante de la Unión Europea ha señalado que para que los migrantes vuelvan a su país de origen, "eso requiere una cooperación absoluta por parte de quien controla la frontera al otro lado, que es Marruecos", y de ahí la respuesta diplomática que tuvo el Gobierno.

Josep Borrell ha dado en laSexta Xplica su opinión sobre la respuesta diplomática del Gobierno de España ante el Reino de Marruecos tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta, mostrando comprensión por la reacción que tuvo el Ejecutivo. "Si usted tiene una frontera que ha sido violada masivamente y tiene una masa de gente en su territorio, su principal preocupación es que esa gente se vuelva, y eso requiere una cooperación absoluta por parte de quien controla la frontera al otro lado, que es Marruecos", ha señalado.

En este sentido, el exministro ha defendido que "en ese momento había que evitar cualquier choque con Marruecos, porque el objetivo fundamental era conseguir que se volvieran y, de alguna manera, se consiguió". "Si yo hubiera sido ministro de Exteriores, mi objetivo fundamental hubiera sido que de los 80.000 se volvieran a Marruecos cuanto más mejor y cuanto más deprisa mejor y eso requería una cooperación absoluta con las autoridades marroquíes, porque si ellas no quieren, no vuelven", ha subrayado, a lo que ha añadido que, por todo ello, entiende "una actitud de buscar la cooperación imprescindible con Marruecos".

En lo referente a si cree que el Gobierno ha gestionado y está gestionando de una manera óptima lo que está ocurriendo en Ceuta, el político ha expresado que "es posible que en algún momento se pensó que el problema se resolvería solo, que los que no se habían ido se irían y que cuando vieron que no se iban y que eran más de los que pensaban, entonces probablemente hubo un momento de vacilación sobre qué hacemos".

Ahora, ha manifestado Borrell, "ya han dicho que van a hacer lo que están haciendo, que es lo que había que hacer: ocuparse de ellos". En este punto, el político ha destacado que "esta gente son seres humanos". "Lo peor que puede pasar es que abandonemos la categoría de ser humano para hablar de una clasificación. Por encima de todo eso, son seres humanos, que no tenían que estar allí, pero están y hay que ocuparse de ellos; no les puedes dejar que se mueran de hambre en un rincón", ha concluido de forma tajante.

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