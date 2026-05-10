Marc Giró reconoce que está "a favor de la polarización": "Hay cada imbécil que suelta cada cosa que tienes que decir 'hasta aquí'"

"A ver, los que dicen que no se puede polarizar: ¿estamos a favor o en contra del feminicidio? ¿A favor o en contra de la crisis climática? ¿A favor o en contra de los maricones? ¿A favor o en contra del sexo anal?", pregunta Marc Giró en laSexta Xplica.

Marc Giró tiene que currar este sábado por la noche, aunque para él, visitar el plató de laSexta Xplica no es ningún trabajo. Lo que sí le parece complicado es que los expertos y tertulianos sigan "el ritmo" que marca Ferreras al son de la canción de 'Bonanza' y por ello, les muestra toda su admiración. "Los veo muy alfabetizados. Este trabajo que hacen ellos yo no lo podría hacer", reconoce.

Él, al igual que Pedro Almodóvar -quien se confesó en Cara al Show-, es fan del programa de laSexta. De hecho, ya lo veía cuando era laSexta Noche, "cuando transicionó a esto": "Yo es que estoy por la transicionalidad absoluta".

Además, también está a favor de la polarización: "A ver, los que dicen que no se puede polarizar: ¿estamos a favor o en contra del feminicidio? ¿A favor o en contra de la crisis climática? ¿A favor o en contra de los maricones? ¿A favor o en contra del sexo anal?".

"Yo estoy en contra del feminicidio. Entonces, si me pones delante a uno que dice que está a favor, eso es una polarización. Es que hay cada imbécil que te dice cada cosa que tienes que decir 'esto, no, esto no puede ser de ninguna manera'", defiende.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.