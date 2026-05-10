Marc Giró, sobre el catering que le han puesto en laSexta Xplica: "Nunca habían visto a un comunista tan bien alimentado"

Marc Giró irrumpe en el plató de laSexta Xplica en pleno directo para revolucionar por completo la mesa de debate y bromear con los tertulianos de derechas.

Marc Giró se cuela en laSexta Xplica cuando la mesa de debate está que arde. Como un ángel caído del cielo, el flamante fichaje de laSexta llega a estas horas del sábado por la noche a los hogares de los espectadores con la firme intención de hacer reír, soltar alguna que otra pullita a los tertulianos de derechas y, cómo no, promocionar su Cara al Show.

"Venga, estos de laSexta Xplica, a ver qué explicáis", dice mientras va dando palmadas y repara en la presencia de Valentina Martínez, exdiputada del PP: "¡Uy, una señora de derechas! ¡Qué maravilla! ¡Viva la democracia!". Él también tiene una en su programa, le recuerda José Yélamo.

También descubre en la mesa a una antigua compañera de trabajo, Pilar Gómez: "Habíamos trabajado juntos en Espejo Público. ¿No te acuerdas de mí? ¿No te impacté?".

Tras este primer repaso general, Giró le quita a Martínez el sitio, quien replica con humor que están "escorando al PP a la derecha". "A la derecha del todo hay un precipicio en el que te pegas una hostia...", advierte a "los del PP". "Pero esta señora tiene cabeza, aunque vete con cuidado", le pide. También a Javier Chicote: "No te escores demasiado, que confiábamos en ti".

Con sus primeras 'pullitas' ya sueltas, Marc Giró aplaude al equipo de producción del programa, que le ha puesto un catering que, afirma va a "salir rodando". "Nunca habían visto ustedes a una persona comunista de izquierdas tan bien alimentada", proclama.