Graziella Almendral habla del "gran reto" para erradicar el brote de hantavirus: "Ya están los mecanismos"

Durante su intervención en laSexta Xplica, la periodista científica ha expresado que el principal desafío para contener el brote reside en la elevada movilidad de las personas que estuvieron relacionadas con el barco durante los últimos días: "Por la cantidad de personas que han estado, que luego han bajado, que han subido y que se han desplazado".

La periodista científica Graziella Almendral ha analizado este sábado en laSexta Xplica la situación generada tras el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, poniendo el foco en la dificultad de rastrear a todos los posibles contactos después de que los pasajeros regresaran a sus países de origen.

Durante su intervención, Almendral ha sostenido que el principal desafío para contener el brote reside en la elevada movilidad de las personas que estuvieron relacionadas con el barco durante los últimos días.

"El gran reto para radicar este brote, evidentemente, es la movilidad que se ha producido desde el momento que sale de Argentina y la cantidad de personas que han estado en el entorno del barco, que luego han bajado, que han subido y que se han desplazado", ha añadido.

Asimismo, la periodista ha destacado, no obstante, que ya se han activado todos los protocolos necesarios para localizar y monitorizar a los posibles afectados.

Según explicó Almendral, en las próximas semanas las autoridades sanitarias podrían identificar un mayor número de contactos y también casos sospechosos relacionados con el entorno del crucero.

"Vamos a encontrar personas que han estado en el entorno y a las que se les va a pedir aislamiento", ha agregado, a lo que ha añadido que "vamos a encontrar casos de sospecha, de gente que a lo mejor tiene la sintomatología parecida, han estado en ese espacio y a lo mejor se les localiza y se les pide también un aislamiento".

Pero, afirma, "no debemos asustarnos" ya que "está dentro de la normalidad": "Lo que puede suceder también es que haya personas que todavía no hayan desarrollado síntomas, pero hayan estado infectadas y puedan aparecer nuevos casos. No nuevos contagios. Ya tenemos toda la información sobre el virus. No se tendría que producir ningún contagio más, pero a lo mejor puede aparecer a personas que desarrollen síntomas y estemos preparados para ello", ha zanjado.

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