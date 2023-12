Leticia Vázquez además de ser estudiante es pluriempleada ya que trabaja de monitora de gimnasia rítmica en un colegio y monitora de español. La joven afirma que le da miedo su futuro ya que según datos de Save the Children "no es que no haya trabajadores sino que no hay trabajadores que tenga un empleo digno".

"Las personas en España lo que queremos es pan, trabajo y techo y no podemos acceder a ninguna de esas", critica Vázquez, que afirma que "cuando hablamos de juventud, este problema empeora". "Nos encontramos con estudiantes que acaban las carreras y tienen becas de prácticas en las que hasta el Estatuto del Becario ni cotizaban". "Quiero romper esa idea del esfuerzo", destaca la joven, que afirma que "los derechos que tenemos ahora se están perdiendo y, por eso, es tan importante la lucha social".

"Sin la lucha social no conseguimos todos los avances sociales que ahora tenemos"; insiste Vázquez, que manda un mensaje a la gente de su generación y de todas las generaciones: "Que luchen, porque sin lucha estamos fastidiados y nada avanza".