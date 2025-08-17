Ahora

Hemeroteca de Equipo de Investigación

Peluquerías, gimnasios y estética: el rastreo de Hacienda a Shakira en Barcelona

Equipo de Investigación reconstruye el seguimiento que Hacienda hizo a Shakira para determinar su residencia fiscal en España. Peluquerías, gimnasios y centros de estética fueron claves para demostrar que la cantante vivió en Barcelona y debía tributar en el país.

En este vídeo de Equipo de Investigación, el programa repasa los problemas que tuvo Shakira con Hacienda mientras residía en España entre 2011 y 2014.

"Los inspectores de Hacienda lo que hacen es rastrear la vida de Shakira en Barcelona y empiezan por el peluquero, porque es donde iba, prácticamente, cada semana", señala Silvia Taulés, periodista de Vanitatis, al programa.

Taulés añade que "además del peluquero, Shakira va a un centro de estética, frecuenta un gimnasio que es muy conocido y hace clases dirigidas de zumba, donde la ven las compañeras de clase".

La Agencia Tributaria llegó a investigar la matrícula de Shakira en un centro deportivo por el que pagaba una mensualidad de 200 euros. Después de dos años de pesquisas, Hacienda reunió pruebas suficientes para demostrar que la cantante residió en España entre 2012 y 2014, y que, por lo tanto, debería haber tributado en el país, algo que no hizo.

