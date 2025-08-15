Pedro Rodríguez: "El orden basado en la declaración universal de los Derechos Humanos está saltando por los aires en Gaza"

En sus palabras en laSexta Xplica, el profesor ha afirmado que el país hebreo "cada vez está más cuestionado en el mundo" y avisa de que sus Fuerzas Armadas "están al límite".

Pedro Rodríguez ha lanzado un claro aviso sobre la situación que se está viviendo en la actualidad. Sobre, en particular, la que se vive en Gaza, con Israel masacrando a la población civil día tras día. Para él, tal y como ha dicho en laSexta Xplica, "el mundo está cambiando en agosto de 2025".

"El orden basado en la declaración universal de los Derechos Humanos está saltando por los aires en Gaza. El principio fundamental de renegar de las guerras de agresión, de cambiar las fronteras y de aborrecer la ley del más fuerte está cerca de quebrarse en Ucrania", afirma.

Y expone: "Me cuesta separar Gaza de Ucrania. Los dos son conflictos que forman parte de esta degradación del sistema internacional".

Una en la que mete también a los aranceles de Trump como prueba de que el "orden social y económico construido en la II Guerra Mundial ha saltado por los aires".

Además, ha dejado una cosa clara sobre Israel: "Cada vez está cuestionada en el mundo. Está pagando un gran precio por lo que se está viendo. Ya es demasiado evidente el interés de Netanyahu en prolongar el conflicto y en expandirlo, y en evitar rendir cuentas".

"Las Fuerzas Armadas de Israel están al límite en términos de agotamiento. Hay reservistas que no se presentan y está aumentando el suicidio en los veteranos", cuenta el profesor.

Afirma, en ese sentido, que "no se puede decir" que lo que Israel está haciendo tenga que ver "con la seguridad, con el derecho a la legítima defensa o que sea proporcional al ataque sufrido en 2023".